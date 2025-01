Estas son las preguntas que la Inteligencia Artificial asegura que debes evitar en una entrevista laboral

Es importante señalar que durante las entrevistas de trabajo, las preguntas que realiza el entrevistador están referidas a las fortalezas, debilidades y aspiraciones del postulante. Ello permite evaluar la capacidad de resolución de los candidatos frente a distintas opciones laborales. También, el entrevistado puede realizar consultas durante la reunión para que exista un intercambio.

En ese sentido, la inteligencia artificial se refirió a cuáles son las preguntas que debes evitar realizar en una entrevista laboral. Seguramente, te servirá para no cometer errores en tu próxima reunión. Toma nota cuáles son las consultas que es mejor no hacer, si quieres dejar una buena impresión.

La IA advierte cuáles son las preguntas que debes evitar al concurrir a tu entrevista laboral. Fuente: Freepik

Preguntas que no debes hacer en tu entrevista de trabajo, según la IA

La IA al ser consultada, señaló cuáles son las preguntas incómodas para un entrevistador y que no resultarán acertadas para el candidato al puesto laboral. Una de ellas es: “¿Qué hace esta empresa?”, Antes de la entrevista, asegúrate de investigar sobre la compañía para demostrar interés y preparación. “¿Cuántos días de vacaciones tengo?”, es otra consulta a evitar, ya que si bien es un tema importante, no es adecuado plantearlo en la primera reunión.

Procura no consultar sobre el salario en esta primera entrevista de trabajo. Es importante saber cuál es el sueldo, pero preguntarlo al inicio, puede dar la sensación de que tu prioridad no está alineada con el desarrollo profesional. “¿Cómo manejan los horarios”, es una pregunta que puede proyectar una imagen de falta de compromiso con las necesidades del puesto. “¿Puedo trabajar desde casa todos los días?”, aunque el home office es cada vez más común, que esta sea una de tus primeras consultas podría dar a entender que no estás dispuesto a adaptarte a las condiciones de la empresa.

Evita en la primera entrevista consultar sobre el sueldo, duración de la jornada laboral, entre otras. Fuente: Freepik

Según la IA no es conveniente tampoco preguntar acerca de la duración de la jornada laboral. De acuerdo con esta herramienta ello puede interpretarse por parte de los reclutadores como falta de disposición. Tampoco consultes sobre el tiempo en que uno se demora en ascender, en una primera entrevista, ya que parecer estás pensando en abandonar el puesto por el que aplicas.