Familia arroja a su bebé desde un balcón para salvarla de un incendio | VIDEO

Un feroz incendio en un edificio de ocho pisos desató una dramática evacuación a primera hora de la mañana de hoy jueves 30 de enero. Las llamas, que se originaron en el segundo piso del inmueble, forzaron la evacuación de 20 personas, incluyendo a una bebé de un año y sus padres, quienes fueron asistidos por los servicios de emergencia debido a la inhalación de humo.

El siniestro ocurrió en el barrio porteño de Parque Chacabuco, en Buenos Aires, alrededor de las 4:00 de la madrugada, obligó a los ocupantes a tomar decisiones extremas. En un momento de desesperación, los padres de una bebé arrojaron a su pequeña desde el balcón para salvarla del incendio, mientras los vecinos la esperaban con una frazada desplegada para amortiguar la caída. "Yo los escuché acá, salpicaban chispas. Dejaron caer a la bebé porque las llamas, el humo, las chispas y la explosión de vidrios eran muy fuertes", relató una testigo del hecho.

En el operativo de rescate intervinieron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, personal del SAME, y efectivos de la Policía de la Ciudad. Once unidades del SAME trabajaron en el lugar para asistir a los afectados por la inhalación de humo y crisis nerviosa. Según fuentes policiales, las llamas fueron controladas luego de que los bomberos forzaron la puerta blindada de uno de los departamentos donde se originó el incendio.

Bomberos rescatan a la familia de la bebé, que se había refugiado en una terraza. Créditos: Tomada de video

Investigan causas que provocaron el incendio en el edificio

La familia de la bebé, que había logrado refugiarse en una terraza vecina, fue rescatada por los bomberos de Buenos Aires. La madre fue descendida mediante una escalera extensible, mientras que el padre evacuó por sus propios medios el edificio. A pesar de que los dormitorios y un baño fueron dañados por el calor, la evacuación se realizó sin mayores incidentes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para conocer las causas del siniestro. Mientras tanto, los vecinos que se vieron afectados por el humo y el fuego recibieron atención médica en el lugar.

