Héctor Soberón revela que fue diagnosticado con cáncer de mama, ¿cuál es su estado de salud?

El actor mexicano Héctor Soberón, reconocido por su trayectoria en telenovelas como "Soñadoras" y "La usurpadora", sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que fue diagnosticado con cáncer de mama; aunque esta terrible enfermedad le fue detectada hace 8 meses, el también conductor explicó que una de sus motivaciones al hacer público su estado de salud para visibilizar que el cáncer de mama también afecta a los hombres.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Soberón, de 59 años, compartió su experiencia con valentía y honestidad, convirtiendo su experiencia en una herramienta poderosa para generar conciencia, pues su valentía al compartir su historia rompe tabúes, combate el estigma y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos hombres que aún desconocen los riesgos.

Yo tuve un tumor. Afortunadamente, ahí estamos. Estuve haciendo mucho tiempo labor de que (dije): "señores hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie" [...] El que te diagnostiquen cáncer no es sentencia de muerte, siempre y cuando hay que tomar precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte, declaró Héctor Soberón durante su encuentro con la prensa.

¿Cómo le detectaron cáncer de mamá a Héctor Soberón?

De acuerdo con lo compartido por el actor durante su encuentro con la prensa, todo comenzó cuando sintió un dolor en el pecho al que no le dio importancia por algún tiempo, pero debido a la persistencia del mismo decidió consultar al médico, quien le realizó estudios y terminó por diagnosticarlo con cáncer de mama.

Consciente de la relevancia de su testimonio, Soberón hizo un fuerte llamado a la conciencia.

Fotografía: Instagram/@hector_soberon

Afortunadamente, el tumor fue detectado en una etapa temprana, lo que permitió un tratamiento no invasivo basado únicamente en medicamentos. Soberón no necesitó cirugía ni quimioterapia, y actualmente se encuentra estable; no obstante, como parte del protocolo médico, debe realizarse una revisión cada 6 meses para monitorear su estado de salud.

En el pecho, comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido, declaró.

Si bien, este bache en su salud parece haber sido superado, el actor no dudó en reconocer que el haber sido diagnosticado con cáncer de mama le hizo cambiar su forma de vivir, así como lo llevó a reflexionar sobre el miedo a la muerte. En la misma entrevista, explicó que nunca sintió miedo de perder la vida.

Mucha gente le tiene miedo a la muerte porque no sabemos lo que hay. Algo que sabemos que se tiene seguro es la muerte. Venimos a aprender a trascender y esa es la enseñanza que te queda. Estoy seguro de que el día de mañana si yo dejo de existir en mi epitafio van a poner: "Fue feliz", dijo.

Héctor Soberón y su lucha por visibilizar el cáncer de mama en hombres

El testimonio de Soberón pone sobre la mesa un tema urgente: el cáncer de mama masculino es una condición real, aunque poco frecuente. Según la American Cancer Society (ACS), se estima que en 2024 se diagnosticaron aproximadamente 2,800 nuevos casos de cáncer de mama en hombres en Estados Unidos, y alrededor de 530 murieron a causa de esta enfermedad. El actor compartió una perspectiva profundamente humana sobre cómo la enfermedad cambió su visión de la vida.

Fotografía: Instagram/@hector_soberon

Aunque representa menos del 1% de todos los diagnósticos de cáncer de mama, la mortalidad masculina suele ser mayor debido a diagnósticos tardíos, ya que muchos hombres desconocen que pueden desarrollar este tipo de cáncer. Los síntomas más comunes incluyen un bulto indoloro en el pecho, secreción del pezón, cambios en la piel o retracción del pezón.

Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) han advertido sobre la necesidad de educar al público masculino sobre esta enfermedad. En muchos casos, los hombres no buscan atención médica hasta que el cáncer ya está avanzado.