Benson Boone se presenta por primera vez en México ante un Pepsi Center hasta el tope

Benson Boone, artista mayormente conocido por su éxito de 2024 "Beautiful Things", y usado hasta el cansancio como trend en redes sociales, arrancó a las 21:30 su concierto en la Ciudad de México. Apenas se veía su silueta y; en la mayoría mujeres; gritaron agitadamente por la presencia del cantante.

El estadounidense abrió con "Sorry I’m Here for Someone Else", haciendo sus backflips y saltos desde alturas considerables, como ya es costumbre en las presentaciones del artista.

Sus temas "Drunk In My Mind", "Cry" y "There She Goes", también fueron cantados por el cantante y obviamente, por el público que moría de ganas por escucharlo.

"Benson, hermano, ya eres mexicano", gritaba el público al artista nacido en Monroe, Washington.

"Friend" y "Slow It Down", también se hicieron presentes en la velada, con una interpretación impetuosa de parte de Benson.

El artista fue de un lado a otro, bajó a interactuar numerosas veces con el público y dio incontables saltos y piruetas; cada una más peligrosa que la anterior. Benson Boone lo dejó todo en su performance.

Benson Boone ha surgido como una de las voces más prometedoras de la generación Z.

Fotografía: Fátima Sánchez.

Cuando parecía que el artista se había marchado, el público logró que regresara al escenario para cantar, por supuesto,"Beautiful Things", creando el momento más mágico; e instagrameable; de la noche.

Benson Boone probó no ser un artista de un solo éxito y uno que no solo tiene temas para Tiktok, pues cada una de sus canciones logra transmitir melancolía, alegría o amor, según sea el caso.

Ni Lionel Richie ni Katy Perry se equivocaron al ver el talento de Benson en su audición para American Idol, pues su voz, baile, físico y "aura", dejan ver que tiene un gigantesco futuro por delante.

Con información de Gerardo Salvador Sánchez Arriaga.

¿Quién es Benson Boone?

Benson Boone es un cantautor estadounidense nacido el 25 de junio de 2002 en Monroe, Washington; saltó a la fama en 2021 al compartir videos de su música en TikTok, donde acumuló millones de seguidores. Ese mismo año, participó en la temporada 19 de "American Idol", pero decidió retirarse para centrarse en su carrera musical. Actualmente, Benson Boone continúa consolidando su carrera en la industria musical, destacándose por su talento y autenticidad.

Fotografía: Fátima Sánchez.

En octubre de 2021, lanzó su sencillo debut "Ghost Town", que tuvo una destacada recepción internacional. Posteriormente, en enero de 2024, presentó "Beautiful Things", canción que alcanzó el puesto número uno en varios países, incluyendo el Reino Unido, Australia, Canadá, Noruega, Francia, Alemania, Irlanda y Nueva Zelanda; este tema se volvió viral en plataformas como TikTok, en donde continúa acumulando reproducciones.

Además de su éxito en la música, Boone ha sido reconocido por su presencia en redes sociales y su estilo único, pues en marzo de 2025, el comediante Marcello Hernández lo parodió en "Saturday Night Live", destacando su característico traje brillante de los Premios Grammy.