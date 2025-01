Silvia Pinal, Fernando Frade y Sylvia Pasquel: ¿quién anduvo primero con el galán?

En la década de los 80, las Pinal dieron mucho de qué hablar, luego que la recién fallecida Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel protagonizaron una de las polémicas más fuertes de aquella época, ya que madre e hija se dejaron de hablar durante varios años y todo debido al amor de Fernando Frade, y aunque el tiempo pasó y las famosas retomaron su relación en pleno 2025 salen detalles de este polémico triángulo amoroso.

Y es que, muchos han cuestionado cómo es que madre e hija pudieron enfrentarse por un hombre, otros más creen que Silvia Pinal tuvo la razón y algunos apoyan a Sylvia Pasquel, pero, ¿quién de las dos hermosas mujeres fue quien conoció primero al hombre que las enfrentó durante varios años?.

Como lo mencionamos anteriormente, las Pinal protagonizaron una fuerte polémica en los años 80, luego de que madre e hija pelearon por el amor de Fernando Frade, ahora, este 2025, una mujer de nombre Violeta Preciado y que fue cercana a Sylvia Pasquel reveló detalles de este triángulo amoroso que marcó la vida de la familia Pinal.

En una plática íntima con el periodista Emilio Morales la cual fue presentada en el programa de YouTube “En Shock”, Violeta Preciado reveló quién de las dos famosas conoció primero a Fernando Frade y cómo es que sucedió el romance con ambas mujeres.

“La Pasquel no digamos que anduvo, se echó a Frade antes que mi ídola (Silvia Pinal) no sé si se conocieron aquí en México, porque en esa época Frade vivía en Los Ángeles, la cosa es que la Pasquel se echó a Frade en Los Ángeles, mi ídola no pintaba en el panorama”, contó Violeta Preciado