Patti Smith, la madrina del punk, se desmaya en pleno concierto, ¿cuál es su estado de salud?

La noche del miércoles 29 de enero, la venerada cantante y compositora Patti Smith, de 78 años, vivió un incidente inesperado durante su actuación en el Teatro Cultura Artística de São Paulo, Brasil. Mientras compartía el escenario con el Soundwalk Collective, un colectivo musical experimental conocido por su fusión de sonidos ambientales, música electrónica y sonidos orgánicos, la artista se desmayó en medio de la presentación. La situación generó un torrente de preocupaciones entre sus seguidores, pero rápidamente se aclararon los detalles y la cantante demostró, una vez más, su carácter indomable.

Este preocupante evento tuvo lugar en medio de una de las presentaciones más esperadas de la gira en solitario de Patti Smith, la cual causó mucha emoción entre sus fieles admiradores alrededor del mundo. Según el informe de varios medios internacionales, incluyendo el reconocido periódico brasileño "O Globo", la cantante de “Because the Night” comenzó a sentirse mareada durante el concierto y, antes de que el público pudiera reaccionar, se desplomó momentáneamente en el escenario. Ante el desmayo, el personal médico del evento actuó rápidamente para asistirla y la cantante fue trasladada en una silla de ruedas fuera del escenario.

Debido al impacto de ver a la "madrina del punk" tirada en medio del escenario, las y los asistentes pensaron que la situación se trataba de algo grave, sin embargo, el equipo de Patti Smith, en colaboración con el Soundwalk Collective, rápidamente se apresuró a tranquilizar al público y a aclarar la naturaleza del incidente, afirmando que el desmayo de la rockera se debió a un episodio de mareos severos causados por una migraña intensa, no por un problema de salud más grave.

Aunque el incidente dejó en incertidumbre a las y los asistentes brasileños, en un acto digno de la "madrina del punk", Patti Smith regresó al escenario después de algunos minutos para continuar con el show. En los videos compartidos por redes sociales se puede notar la euforia del público al ver como la cantante regresó a la sala en silla de ruedas y con la misma actitud desafiante que ha caracterizado su carrera, Smith subió nuevamente para interpretar dos de sus canciones más emblemáticas: "Because the Night" y "Wing", junto a la banda Soundwalk Collective.

Demostrando por qué es una de las cantantes más importantes en los escenarios internacionales, su cabello ahora blanco y sus características prendas en color negro se convirtieron en el centro de aplausos por parte de las y los fans, quienes además agradecieron el compromiso de Smith con el público, inundando las redes sociales con mensajes de admiración, apoyo y amor hacia una de las figuras fundamentales en la escena punk a mediados de los años 70.

Horas después del incidente, Patti Smith utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje directo a sus seguidores y liberarlos de toda preocupación, por lo que a través de una fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram, la cantante conocida por su franqueza, se tomó el tiempo para explicar en detalle lo sucedido, desmintiendo versiones exageradas que ya comenzaban a circular en varios medios internacionales y portales de internet.

En su mensaje, la cantante explicó que el desmayo fue el resultado de una migraña severa, algo que no es desconocido para muchos de sus seguidores, ya que la migraña es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. La cantante también se mostró molesta por la exageración de los informes de los medios, dejando claro que, aunque el incidente fue preocupante, no era motivo de alarma y que su salud estaba completamente estable.

Esto es para que todos sepan que estoy bien. La prensa y las redes sociales están difundiendo un relato extremadamente exagerado. Tuve algunos mareos posteriores a la migraña. Tuve un pequeño incidente, dejé el escenario y volví 10 minutos más tarde y hablé con la gente, les dije que estaba bien y les canté 'Wing' y 'Because the Night'. Un excelente médico me examinó y estaba absolutamente bien. Por favor, no acepten ninguna otra historia. Con todos los conflictos del mundo, este incidente explicable no merece tanta atención. Gracias a todos por su preocupación. Créanme, estoy bien, se lee en su publicación.