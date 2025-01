Dan a conocer el testamento de Sinéad O’Connor, a más de un año de su muerte

El terreno de la música suele ser un lugar perfecto para hablar sobre la importancia de la salud mental y visibilizar los trastornos que nos afectan, dejando de lado los estigmas. Sin embargo, hasta hace algunos años era muy mal visto hablar públicamente de las enfermedades mentales y prueba de ello fue Sinéad O'Connor, quien a lo largo de su vida lucho con fuertes depresiones que la llevaron a desaparecer del foco público por varios años, llegando a convertirse en activista en pro de esta causa.

Por ello, su muerte en 2023 causó gran conmoción entre sus fans, quienes a más de un año siguen honrando su legado musical por medio de homenajes personales. Pero en esta ocasión, el nombre de la cantante irlandesa regresó a oídos internacionales debido a que se revelaron detalles significativos sobre su testamento y las instrucciones que dejó para sus hijos y su patrimonio.

Según informes del portal británico "The Sun", el testamento de O'Connor, fechado en 2013, designó a su exesposo, el productor musical John Reynolds, como albacea de su patrimonio. Además de legar 1.7 millones de libras esterlinas (aproximadamente 43 millones de pesos mexicanos) a sus tres hijos mayores de 18 años.

Así revelaron el testamento de Sinéad O'Connor a un año y medio de su muerte

De la misma forma, a cantante dejó instrucciones específicas sobre la gestión de su música y otros bienes personales, pues en el documento, O'Connor ordenó que, tras su muerte, sus álbumes fueran publicados de manera que "explotaran" su música "por lo que valgan", permitiendo a sus hijos mayores de 18 años decidir cómo maximizar los beneficios de su legado musical.

Sinéad O'Connor, la influyente cantante y activista irlandesa, dejó un legado musical y personal que continúa resonando en la cultura contemporánea.

Además, solicitó ser enterrada con vestimenta sacerdotal, una Biblia hebrea y su álbum "Theology" de 2007. Su hijo menor, Yeshua Bonadio, heredó su colección de guitarras, mientras que a su hijo fallecido, Shane, le dejó su vestimenta religiosa. El testamento también especificó que sus cenizas fueran dispuestas según lo consideraran sus hijos.

Ordeno que después de mi muerte, y a discreción de cualquiera de mis hijos que tengan más de 18 años, mis álbumes se publiquen de manera de ‘sacarle el máximo provecho, se lee en su testamento.

¿Quién era Sinéad O'Connor?

Sinéad O'Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda; su carrera despegó con el álbum debut "The Lion and the Cobra" en 1987, pero fue con "I Do Not Want What I Haven't Got" en 1990 que alcanzó fama internacional, especialmente con la icónica canción "Nothing Compares 2 U".

A lo largo de su carrera, O'Connor se destacó por su potente voz y su valentía al abordar temas como el abuso infantil, los derechos humanos, el racismo y los derechos de las mujeres. Su actuación en "Saturday Night Live" en 1992, donde rasgó una foto del Papa Juan Pablo II en protesta contra el abuso en la iglesia católica, generó controversia y mostró su disposición a desafiar las normas establecidas.

En 2018, O'Connor se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Shuhada' Sadaqat, aunque continuó presentándose y grabando bajo su nombre de nacimiento. Su último álbum, "I'm Not Bossy, I'm the Boss", se lanzó en 2014 y aunque anunció su retiro de la música en 2021, posteriormente retractó esa decisión.

¿De qué murió Sinéad O'Connor?

Sinéad O'Connor falleció el 26 de julio de 2023 a los 56 años, la causa oficial de su muerte fue una combinación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, que se vieron agravadas por una infección respiratoria inferior. Este diagnóstico fue confirmado en enero de 2024, después de las investigaciones forenses; en ese mismo informe también se dio a conocer que la cantante irlandesa había lidiado con problemas de salud durante los últimos años de su vida, y su muerte fue un golpe significativo para la música y la cultura mundial. El testamento de Sinéad O'Connor revela no solo su deseo de que su música continúe siendo apreciada y valorada, sino también su profundo compromiso con sus creencias y su familia.

A lo largo de su vida, O'Connor enfrentó diversos desafíos de salud mental, pues en 2003, reveló que padecía trastorno bipolar, lo que la llevó a retirarse temporalmente de los escenarios para centrarse en su bienestar. De la misma forma, la pérdida de su hijo Shane, quien se suicidó en enero de 2022 a los 17 años, profundizó sus problemas de salud mental. Tras este trágico evento, O'Connor expresó públicamente su dolor y luchó contra la depresión, así como pensamientos suicidas; en agosto de 2017, compartió un video en el que detallaba sus sentimientos de soledad y desesperación, buscando desestigmatizar las enfermedades mentales.

