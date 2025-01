5 canciones de Residente para sentir el orgullo Latinoamericano

René Pérez Joglar, mejor conocido en la industria musical como Residente, es un artista puertorriqueño que ha destacado por su compromiso social y su defensa del orgullo latinoamericano. A través de su música, sus letras o sus declaraciones públicas, el cantante se ha convertido en una voz influyente en la lucha por la justicia, la igualdad y el reconocimiento de la identidad de los países al sur del continente.

Desde sus inicios con Calle 13, Residente ha utilizado su plataforma para denunciar la desigualdad, la discriminación y la opresión que sufren los pueblos latinoamericanos. Sus letras, a menudo cargadas de crítica, pero con un toque de poesía, abordan temas como la pobreza, la violencia, la corrupción o el colonialismo.

En los últimos días reafirmó su compromiso sociales con un reclamo en contra de Donald Trump, quien ha comenzado con su plan de controlar la migración deportando a todos aquellos que entren de manera ilegal hasta su país, entre otras leyes migratorias. René utilizó su plataforma para recordar una de sus tantas canciones de protesta.

Residente siempre ha cantado al orgullo latinoamericano. Crédito: @residente

Más allá de su música, Residente ha participado activamente en diversas causas sociales o políticas. Ha alzado su voz en defensa de los derechos humanos, la educación pública y la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Su discurso, a menudo polémico y desafiante, ha generado debates sobre el papel de los artistas en la sociedad, así como la importancia de luchar por un mundo más justo e igualitario.

Por eso nos hemos echado un clavado por el repertorio tanto de René como solista y de su etapa con Calle 13 para buscar las mejores canciones que hablen sobre el orgullo latinoamericano. Estas son solamente algunas de las más exitosas que ha lanzado hasta el momento.

Calle 13 - Calma Pueblo

"Calma Pueblo", de Calle 13, es una canción que invita a la reflexión sobre la sociedad moderna y su ritmo frenético. Con su estilo característico, que fusiona diversos géneros musicales con letras ingeniosas, Calle 13 nos presenta una crítica mordaz sobre el consumismo, la superficialidad o la falta de conciencia social. A través de sus versos, la canción nos invita a detenernos un momento, a observar nuestro entorno, a cuestionar los valores que rigen nuestra vida.

Residente - This is Not America (Official Video) ft. Ibeyi

"This is Not America", de Residente, es una crítica contundente a la violencia, la injusticia y la desigualdad que prevalecen en Estados Unidos. La canción, con su estilo crudo, pero directo, sin pelos en la lengua, denuncia el racismo, la brutalidad policial y la historia de opresión que ha marcado al país. A través de imágenes impactantes, además de las letras provocadoras, Residente busca generar conciencia sobre estos problemas y promover un cambio social, demostrando que los Estados Unidos están construidos por las manos latinoamericanas.

Calle 13 - Latinoamérica

"Latinoamérica", un himno de Calle 13, es una poderosa declaración de identidad. La canción, con la colaboración de artistas de renombre como Susana Baca, Totó la Momposina y María Rita, celebra la riqueza cultural, la historia y la diversidad de América Latina. A través de sus letras poéticas, aderezadas con ritmos folclóricos, este increíble tema invita a la reflexión sobre la realidad social y política de la región, al mismo tiempo que exalta la fuerza, así como la resiliencia de su gente.

The Hamilton Mixtape: Immigrants (We Get The Job Done)

"Immigrants (We Get the Job Done)", incluida en el álbum "The Hamilton Mixtape", es una poderosa declaración sobre la contribución de los inmigrantes a la sociedad. Interpretada por K'naan, Snow Tha Product, Riz MC y Residente, la canción toma la icónica frase del personaje de Alexander Hamilton en el musical "Hamilton" ("Immigrants, we get the job done") y la convierte en un himno de empoderamiento y reconocimiento.

Calle 13 - La Perla (Long Version) ft. Rubén Blades, La Chilinga

"La Perla", de Calle 13, es un homenaje a la comunidad de La Perla, un barrio ubicado en San Juan, Puerto Rico. La canción, con su ritmo contagioso y letras llenas de vida y color, captura la esencia de este lugar emblemático, así como de su gente. A través de sus versos, la banda nos invita a conocer la realidad del lugar donde crecieron en su infancia, además de sus desafíos o su riqueza cultural. Es un canto a la esperanza, a la resistencia, al orgullo de pertenecer a una comunidad única.

Sigue leyendo:

"Deporten a Selena Gómez", amenaza el candidato Sam Parker tras video de la actriz llorando por las deportaciones

No hay evidencia de redadas contra migrantes, dice cónsul de México en Los Ángeles