Vendedor de discos de Vancouver encuentra grabación inédita de The Beatles en su tienda | VIDEO

Neptoon Records es una pequeña pero bien surtida tienda de discos al sur de Vancouver, donde desde hace décadas miles de melómanos acuden para hacerse con verdaderas joyas de la música mundial.

Lo que no sabía Rob Frith, dueño de la tienda de fachada color verde menta, ubicada a unos pasos del Parque Grimmet, es que en su amplio acervo contaba con un verdadero tesoro: la cinta con la que se grabó el primer demo de The Beatles en las oficinas de Decca Records, al norte de Londres.

Calificada como una audición espantosa, la presentación de The Beatles ocurrió el 1 de enero de 1962, todavía con Pete Best en la batería. Se dice que los ejecutivos de Decca no sabían qué hacer con lo que estaban escuchando, por lo que decidieron dejarlos ir.

Esta decisión quedó marcada como una de las peores en la historia de la música pues solo unos meses después, tras haber firmado con Parlophone, el Cuarteto de Liverpool rompió los cánones al lanzar Please, Please Me, su primer álbum.

Descubriendo un tesoro

Durante años, Frith vio la vieja cinta en su enorme colección de discos. La etiqueta Beatles Demos tampoco ofrecía muchísima información al respecto, e incluso el experto pensó que se trataba de alguna grabación de fanáticos.

Todo cambió cuando la llevó a casa de su amigo, Larry Hennessey, para escucharla. Hennessey es un experto curador musical, por lo que sus aparatos y expertise fueron clave para saber que se trataba de un original.

“Compré esta cinta que decía Beatles Demos hace años. Pensé que era solo una grabación de algún fanático. Después de escucharla anoche por primera vez, suena como un master. La calidad es irreal. ¿Cómo es posible que tenga lo que suena como el máster de 15 canciones que los Beatles grabaron en Decca?”, escribió Frith en Instagram.

La cinta, efectivamente, parece serlo. Entre las 15 canciones que forman parte de la grabación se encuentran Money (That’s What I Want), Till There Was You y Three Cool Cats, además de las originales Like Dreamers Do, Hello Little Girl y Love of the Loved.

Así llegó el demo a Vancouver

Después de que se viralizó el mensaje de Frith en redes sociales, no faltaron expertos que escucharon la cinta y dieron su veredicto: se trata efectivamente de la audición de Decca y, si no es el master, por lo menos es una de sus copias originales.

El único dilema por aclarar era saber cómo había llegado esa grabación a Vancouver y cuándo. Las respuestas para ambas preguntas las tenía un migrante jubilado que actualmente vive en México y quien obtuvo la cinta en los 70 para publicarla.

“Amaba a los Beatles y no iba a hacer algo que no fuera moralmente correcto para mi. Honestamente, no había pensado en la cinta en más de 40 años y creo que hay cosas realmente únicas en ella. Los verdaderos fanáticos las disfrutarían”, señaló Jack Hershcorn, antiguo ejecutivo de la firma discográfica Can-Base, basada en Vancouver, y quien obtuvo la grabación de un ejecutivo de Decca.

Firth, su actual dueño, no tiene intenciones de venderla. Lo que le gustaría hacer es subastarla para alguna asociación altruista o, si pasa por su tienda Paul McCartney, regalársela de inmediato.