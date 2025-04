Visita el restaurante de CDMX donde los tacos se sirven con enormes cucharadas de guacamole

En La Taque los tacos ya traen guacamole… y no, no tienes que pedirlo extra. Porque aquí el sabor va con todo y el guac es parte del flow ???? Trompo, asada, setas… lo que pidas, lleva guacamole del chido. Ven a probarlos: ??Cuauhtémoc – Río Marne 2 Lunes a sábado: 2 PM a 10 PM Domingo cerrado ??Roma Norte – Tonalá 144 Todos los días: 1 PM a 3 AM #TodoLlevaGuacamole #LaTaqueLovers #TacosConEstilo #FoodieCDMX #GuacamoleTime #RomaNorteEats #CuauhtémocVibes #AntojoNivelDios #TacosQuePrenden #AvocadoMood