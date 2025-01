El día en el que David Bowie mató a Ziggy Stardust, uno de sus alter ego más importante en la historia de la música

No es un secreto para nadie que la magia irradiada por David Bowie va más allá de lo que la industria musical puede llegar a comprender, pues con una mente tan compleja y atormentada por los pensamientos que no se detienen, el intérprete de "Heroes" debía encontrar una forma de explorar otros universos sin perder su centro. Es por ello que a lo largo de toda su carrera, Bowie materializó diversas personalidades que le ayudaron a experimentar con nuevos sonidos; entre los muchos alter egos que tuvo, uno de los más reconocidos fue el icónico Ziggy Stardust.

La creación de Ziggy Stardust se remonta a un periodo de búsqueda y experimentación para Bowie, por lo que inspirado en figuras como el cantante británico Vince Taylor (quien afirmaba ser la reencarnación de Cristo) y el diseñador japonés Kansai Yamamoto, la mente del cantante logró materializar a Ziggy como una estrella de rock andrógina y extraterrestre. El nombre "Ziggy Stardust" provino de una sastrería que Bowie observó desde un tren, y desde su creación se convirtió en el protagonista de su álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", lanzado en junio de 1972.

Ziggy Stardust no solo catapultó a Bowie al estrellato internacional, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura pop, pues su estética glam, así como su mensaje de liberación sexual resonaron profundamente en una sociedad que comenzaba a cuestionar las normas establecidas. Es así como la "Ziggymania" se desató y Bowie se convirtió en un ícono para una generación que buscaba nuevas formas de expresión.

¿Qué quiere decir Ziggy Stardust?

El nombre "Ziggy Stardust" tiene un significado simbólico y creativo profundo, reflejando el carácter y la época en la que fue creado por David Bowie. "Ziggy" proviene de un apodo inspirado por un amigo de Bowie llamado "Ziggy" que era un cantante de rock, mientras que "Stardust" tiene connotaciones relacionadas con la fantasía y la atmósfera cósmica que Bowie quería evocar, pues la palabra se refiere a la idea de un ser cósmico, extraterrestre o un símbolo de estrella fugaz, que representa la fugacidad de la fama y el impacto cultural que Bowie quería transmitir a través del personaje.

Ziggy Stardust es una mezcla de elementos que evocan tanto la fugacidad de la fama como la imaginación cósmica y la exploración de lo humano y lo extraterrestre

Fotografía: Instagram/@davidbowie

Este nombre se convirtió en el rostro del alter ego de Bowie, un joven androide y extraterrestre, cuya historia estaba marcada por el ascenso y la caída de la fama. Ziggy Stardust no solo simbolizaba la figura de una estrella de rock ficticia, sino que también representaba los temas de la alienación, la androginia y la revolución cultural de la época; por lo que a través de este personaje, Bowie podía explorar su propia identidad y desafiar las normas de género, al tiempo que representaba una figura que brillaba intensamente en la cultura pop, solo para desaparecer rápidamente, al igual que una estrella fugaz.

David Bowie y como el espíritu de Ziggy Stardust casi lo consume por completo

A pesar del éxito arrollador de Ziggy Stardust, Bowie sentía que el personaje había alcanzado su punto máximo y que continuar con él podría limitar su evolución artística, así como su salud mental ya que la constante interpretación de Ziggy hizo que el cantante comenzara a perder la línea entre lo que era su personaje y la realidad, perdiéndose en una fantasía espacial donde Bowie ya no podía distinguirse de él mismo, reflejando lo abosbente que era dar vida a un personaje nacido de su mente.

Por otra parte, el deseo de evitar el estancamiento creativo también jugó un papel crucial en esta decisión ya que Bowie era conocido por su constante reinvención y al sentirse encasillado como Ziggy Stardust, vio la necesidad de abandonar al personaje para seguir explorando nuevos caminos musicales y estéticos. Ziggy había alcanzado el punto más de su popularidad y, para Bowie, eso significaba que ya no podía evolucionar dentro de esa figura sin perder su autenticidad artística.

Ziggy había alcanzado un nivel de popularidad tan grande que comenzó a agotar a Bowie tanto física como emocionalmente.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

Además, la época del glam rock, de la que Ziggy era uno de los máximos exponentes, estaba en declive, por lo que el cantante percibió que el personaje ya no representaba el cambio radical que había simbolizado al principio. Y en lugar de mantenerse en la misma fórmula, decidió matar a Ziggy y dar paso a nuevas exploraciones musicales que reflejaran su crecimiento como artista; es así como este acto también marcaba el fin de una era tanto para él como para el movimiento glam en general.

La muerte del alter ego y la liberación de David Bowie, ¿qué pasó con Ziggy Stardust?

Fue así como la muerte de Ziggy Stardust llegó el 3 de julio de 1973, durante un concierto en el Hammersmith Odeon de Londres. En un acto simbólico muy poderoso, este evento marcó el fin de la figura de Ziggy y el cierre de una era tanto para Bowie como para el movimiento glam rock. En ese show, Bowie sorprendió al público con un anuncio inesperado:

Este es el último show de la gira y el último show de Ziggy Stardust, dijo Bowie, dejando atónitos a las y los asistentes.

Aunque con estas palabras muchas personas pensaron que Bowie se retiraría para siempre de la música, en realidad se trataba de una despedida del personaje por lo que el concierto estuvo cargado de emociones, ya que Bowie no solo despedía a su alter ego, sino también a la banda de los "Spiders from Mars", quienes habían acompañado a Ziggy durante su ascenso al estrellato. Al final del show, Bowie y la banda tocaron una última vez, mientras la energía en el escenario era intensa, pero la sensación de despedida se hacía inevitable. El cantante se sentía agotado por la presión de representar a Ziggy, y la persona detrás del alter ego necesitaba dar un paso hacia nuevas formas de expresión.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

De esta forma, el acto de "matar" a Ziggy también reflejaba la constante reinvención que caracterizaba a Bowie como artista ya que en lugar de estancarse en un personaje establecido, decidió terminar con la figura de Ziggy para permitir que nuevas ideas pudieran surgir. A partir de ese momento, Bowie se adentró en nuevas fases creativas, como la de Aladdin Sane y Diamond Dogs, mostrando su disposición a y explorar terrenos musicales y visuales diferentes; la muerte de Ziggy Stardust, por tanto, fue más que un final, fue un nuevo comienzo en la carrera de uno de los artistas más innovadores de la historia de la música.

Sigue leyendo:

David Bowie y todos los personajes que logró encarnar a lo largo de su vida

¿Por qué Elsa Mars cantó "Life on Mars?" de David Bowie en la cuarta temporada de American Horror Story?