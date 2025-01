Muere a los 78 años Marianne Faithfull, famosa cantante que fue novia de Mick Jagger

La escena del rock de los años 60 cada vez se va quedando sin sus estrellas más emblemáticas y hoy es uno de esos días, pues se dio a conocer que Marianne Faithfull, la icónica cantante, compositora y actriz británica, falleció a los 78 años en Londres, dejando un legado indeleble en la música y la cultura popular. Su carrera, que abarcó más de seis décadas, estuvo marcada por su inconfundible voz y su capacidad para reinventarse constantemente, colaborando con artistas de diversos géneros y generaciones. Su muerte fue confirmada por un portavoz:

Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Marianne falleció pacíficamente en Londres hoy, en compañía de su amorosa familia. Será profundamente extrañada, dijo el portavoz.

Aunque no se dio a conocer la causa oficial que terminó con la vida de esta leyenda del rock, es bien sabido que a lo largo de su vida enfrentó varios desafíos de salud, incluyendo episodios de bulimia, un diagnóstico de cáncer de mama y enfisema, resultado de años de tabaquismo. En 2020, la cantante contrajo COVID-19 y los médicos llegaron a temer por su vida, considerando su condición grave. Sin embargo, contra todo pronóstico, Faithfull logró superar la enfermedad y, con renovada fuerza, presentó su vigésimo primer álbum, "She Walks in Beauty", tan solo un año después de su recuperación.

¿Quién fue Marianne Faithfull?

Nacida el 29 de diciembre de 1946 en Hampstead, Londres, Marianne Evelyn Gabriel Faithfull provenía de una familia con ascendencia noble austríaca. Su madre, Eva von Sacher-Masoch, era descendiente del escritor Leopold von Sacher-Masoch, autor de "Venus en las tinieblas", pero a pesar de sus raíces aristocráticas, Faithfull creció en un entorno modesto en Reading, Inglaterra.

Su autobiografía, publicada en 1994, ofrece una visión íntima de su vida y carrera, reflejando sus experiencias personales y profesionales.

Fotografía: Facebook/Marianne Faithfull.

A los 17 años, tras mudarse a Londres, fue descubierta por el productor y mánager de The Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, quien le encargó a Mick Jagger y Keith Richards la composición de su sencillo debut, "As Tears Go By". La canción se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando el Top 10 en el Reino Unido en 1964 y en 1965, Faithfull logró tres éxitos adicionales en el Top 10 británico, que también ingresaron al Top 40 de Estados Unidos.

Ese fue el momento en el que nació una estrella, pues a lo largo de su carrera colaboró con muchos artistas, demostrando su versatilidad y disposición para explorar diversos géneros musicales. En 1997, participó en "The Memory Remains" de Metallica, una colaboración que fusionó el rock pesado con su distintiva voz melódica; en 2002 lanzó "Kissin Time", un álbum que incluyó colaboraciones con artistas como Beck, Billy Corgan y Jarvis Cocker, marcando una incursión en el rock electrónico y experimental, ampliando aún más su repertorio musical.

Posteriormente, en 2005, presentó "Before the Poison", un álbum que contó con la participación de PJ Harvey y Nick Cave, consolidando su posición como una figura influyente en la música contemporánea. Estos importantes materiales le valieron numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el World Lifetime Achievement Award en 2009. Pero su influencia trascendió más allá la música, incursionando en el cine, el teatro y la moda, consolidándose como un símbolo de la contracultura.

Marianne Faithfull deja un legado imborrable en la música y la cultura popular, siendo una de las artistas más influyentes de la escena británica durante más de seis décadas.

Fotografía: Facebook/Marianne Faithfull.

Marianne Faithfull estuvo marcada por sus relaciones sentimentales y sus luchas personales, que influenciaron tanto su música como su imagen pública. Uno de los aspectos más comentados de su vida personal fue su relación con Mick Jagger, pues aunque Faithfull se casó con el artista John Dunbar en 1965 y tuvo un hijo, Nicholas, su relación con Jagger comenzó poco después de su matrimonio, lo que finalmente llevó al fin de su primer matrimonio.

Por su parte, la relación con Jagger fue tumultuosa, marcada tanto por la pasión como por los excesos e incluso se la consideró una de las musas de The Rolling Stones y, según leyendas dentro de la escena del rock, la famosa frase "wild horses couldn't drag me away" (los caballos salvajes no podrían arrastrarme) de la canción "Wild Horses" de la banda, se inspiró en su relación.

La vida de una rockstar y su renacimiento después de la heroína

Aunque el mundo estaba viendo nacer una estrella del rock, la fama cobró su factura y Faithfull comenzó a explorar el mundo de las drogas desde una edad muy temprana y cuando su carrera estaba en pleno auge, pues al estar rodeada de figuras prominentes de la música y viviendo una vida acelerada, las drogas comenzaron a ser una constante en su entorno. En particular, se relacionó con el consumo de anfetaminas y, más tarde, con el abuso de heroína

Durante su relación con Mick Jagger, Faithfull fue testigo del estilo de vida hedonista que The Rolling Stones estaban llevando y en este contexto, las sustancias se convirtieron en una parte regular de su vida, lo que afectó su bienestar físico y mental.