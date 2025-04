Arturo Carmona y Cruz Martínez reaccionan al cumpleaños de Melenie Carmona, Alicia Villarreal, la gran ausente

Esta semana la famosa cantante, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, celebró su cumpleaños. Por medio de su cuenta en Instagram la joven recibió varias felicitaciones, pero la que más llamó la atención fue la del productor de los "Kumbia Kings" debido al proceso legal que tiene contra "La güerita consentida".

En sus redes sociales Cruz Martínez, ex de Alicia Villarreal, felicitó por su cumpleaños a Melenie Carmona y la joven le agradeció el gesto con un mensaje que se volvió viral. "Te amo hasta la luna y de regreso", escribió la hija de Alicia Villarreal.

En medio de la controversia, la exparticipante de "Juego de Voces" reapareció en Instagram al compartir varias fotografías de su cumpleaños. En la publicaciones se hicieron presentes su papá, Arturo Carmona, y el productor musical, Cruz Martínez.

Noticias Relacionadas La contundente respuesta de Melenie Carmona a Cruz Martínez por felicitarla por su cumpleaños | FOTO

Arturo Carmona y Cruz Martínez felicitan a Melenie Carmona

Ante sus más de 559 mil seguidores en Instagram, Melenie Carmona compartió varias fotografías de su más reciente cumpleaños. Las imágenes no pasaron desapercibidas para su padre, el reconocido actor de teatro y televisión, Arturo Carmona.

En la publicación el exconductor del "programa Hoy" le deseó un feliz cumpleaños a la joven cantante. Arturo Carmona, ex de Alicia Villarreal, escribió este mensaje: "Mi princesa la más hermosa del condado del mundo y sus alrededores. Te amo".

El cantante subió este mensaje. Foto: Instagram/@meleniecarmona

Por otra parte, Cruz Martínez, acusado de violencia por parte de Alicia Villarreal, también apareció en las fotos de Melenie Carmona, pero solamente para dejar su "me gusta". Los fans de la joven cantante también le desearon un feliz cumpleaños a pesar de toda la controversia que ha sucedido.

Hasta la redacción de esta nota, Alicia Villarreal, madre de Melenie y ex de Arturo Carmona y Cruz Martínez, no se ha hecho presente en las fotos de cumpleaños de su hija. La intérprete de "Te equivocas" no publicó ningún mensaje ni dejó su "me gusta".