Sale a la luz el VERDADERO MOTIVO por el que Luis R Conriquez no cantó sus corridos en la Feria de Texcoco

La mañana de este sábado 12 de abril el cantante, Luis R Conriquez, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de informar que no cantaría corridos durante su presentación en El Palenque de la Feria de Texcoco 2025.

Antes de presentarse en El Palenque de la Feria de Texcoco, Luis R Conriquez subió un mensaje en redes sociales informando que ya no cantaría ninguno de sus corridos por petición de las autoridades. A pesar de ello se presentó en el palenque, pero la situación se salió de control.

En redes sociales fueron publicados varios videos que muestran al intérprete de "Si no quieres no", "Martes 13" y "Malas rachas" siendo abucheado por no cantar ninguno de sus corridos. Al salir de El Palenque varios asistentes destruyeron el equipo musical del famoso intérprete.

Mánager de Luis R Conriquez reacciona al escándalo

Este día, sábado 12 de abril, fueron publicados varios videos que muestran la reacción de los asistentes al concierto de Luis R Conriquez en El Palenque de la Feria de Texcoco. Un número se fans realizó destrozos en el inmueble, provocando indignación entre los internautas.

Hace unas horas Freddy Pérez, representante de Luis R Conriquez, se hizo presente en Instagram para compartir un comunicado en el que explicó qué fue lo que pasó durante el concierto en Texcoco, Estado de México. Además revelo las causas por los que el músico se retiró de los corridos.

En la parte inicial del comunicado el mánager dijo que Luis R Conriquez se apegó al reglamento por parte del gobierno para no cantar corridos en su reciente concierto en Texcoco. Señaló que durante la presentación ocurrió una agresión contra el artista, la banda y el equipo de trabajo.

"Nuestro artista Luis R Conriquez se apegó al reglamento por parte del gobierno de no cantar corridos, esto derivó en una violenta agresión a nuestro artista, banda y equipo de trabajo, solamente se cumplió con lo establecido y la gente reaccionó muy mal", se lee en el mensaje.

En la parte final del texto, Freddy Pérez dijo que afortunadamente todo quedó en daños materiales, pero esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se eviten este tipo de situaciones en futuras presentaciones.

"Gracias a Dios todo quedó en cosas materiales, esperando que se tomen cartas en el asunto", escribió.