Hospitalizan al conductor de televisión Alberto Peláez, está en terapia intensiva

Hace unas horas el nombre del periodista y conductor de televisión, Alberto Peláez, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que se confirmara que está hospitalizado y bajo cuidados intensivos tras someterse a una cirugía.

Ante sus más de 80 mil seguidores en Instagram, Alberto Peláez, colaborador de Televisa, compartió un video explicando que estará unos días en el área de terapia intensiva después de someterse a una cirugía por un problema de salud que presentó desde hace unos días.

Después de que el mensaje del periodista se volviera viral, figuras como Maribel Guardia, Anette Cuburu y Mariana Seoane le desearon una pronta recuperación. Algunos de sus internautas le aconsejaron alejarse de las redes sociales para enfocarse cien por ciento en su salud.

Hace unas horas en su cuenta en Instagram el periodista y conductor de televisión, Alberto Peláez, preocupó a sus seguidores al confirmar que está internado en terapia intensiva después de someterse a una cirugía de divertículos. El analista internacional confesó que su recuperación marcha bastante bien.

En este sentido el conductor del programa de YouTube "En la cama con..." explicó que los divertículos le estaban generando una molestia desde hace varios años, por lo que tomó la decisión se realizarse una cirugía. Apuntó que estaba en cuidados intensivos, pero todo indicaba que pronto sería trasladado a planta.

"Continúo en terapia intensiva, parece que me van a pasar a planta. Tenía unos divertículos que me molestaban, me han cortado 20 centímetros, ahora solo queda tener paciencia", contó.