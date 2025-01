Karime Pindter responde a Rocío Sánchez Azuara tras llamarla “come cuando hay”: VIDEO

Karime Pindter se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras una serie de declaraciones que la llevaron a enfrentar duras críticas en redes sociales. Todo comenzó cuando en su podcast ‘Karime Kooler’ hizo un comentario sobre el físico de Selena Gomez, lo que rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones tanto de usuarios y seguidores de la ex estrella de Disney, como de figuras del medio.

Entre las respuestas más contundentes estuvo la de la conductora Rocío Sánchez Azuara, quien se mostró indignada por la falta de sensibilidad en las palabras de Pindter. La presentadora, quien ha vivido de cerca la enfermedad del lupus debido al fallecimiento de su hija, calificó a la influencer como una "come cuando hay".

Después de la polémica, Karime Pindter decidió ofrecer disculpas de manera pública, reconociendo que sus palabras pudieron haber sido desafortunadas. Sin embargo, no había respondido directamente a Sánchez Azuara hasta ahora. En un encuentro con medios de comunicación, la influencer habló sobre la situación y admitió que entendía la molestia de la conductora.

Más allá de la controversia, Karime Pindter aseguró que su experiencia en ‘La Casa de los Famosos México’ le dejó un aprendizaje importante sobre la responsabilidad de sus palabras. Finalmente, la influencer reconoció que en su podcast se sintió en confianza para hablar sin filtro, pero que después de su participación en el reality show entendió el impacto que pueden tener sus palabras.

"Se me hizo fácil ahí, en el víboreo, pero después de ‘La casa de los famosos’ y de cómo me juzgaron, entendí que ya no. Hay que cuidar los comentarios hacia los demás, especialmente hacia el físico", concluyó.

Rocío Sánchez Azuara, conocida por su franqueza, no tardó en pronunciarse respecto a los desatinados comentarios de Karime Pindter sobre el físico de Selena Gómez. Fue así que, durante la emisión de su programa, expresó su descontento con un tono firme y sin reservas. "Bendito Dios, Selena ni sabe quién soy yo, ni mucho menos esta pobre ‘come cuando hay’. Nada que ver, me da mucho coraje", dijo la conductora, dejando clara su postura sobre el comentario de Pindter.

“Ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta, es qu eno es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer que además está enferma, no merece ese título…que falta de respeto hacia todas las personas que padecen lupus, para todas las personas que están enfermas, me pareció totalmente fuera de lugar, si no saben lo que es no se metan, vámonos respetando”, dijo Rocío