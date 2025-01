Científicos ALERTAN por ASTEROIDE capaz de destruir una ciudad entera: ¿cuándo impactará en la Tierra?

Científicos de todo el mundo han alertado por la posibilidad de que un asteroide, con capacidad para destruir una ciudad entera, se estrelle contra la Tierra en los próximos años. De acuerdo con los especialistas, la roca espacial - llamada 2024 YR4 - tiene una probabilidad del 1.2% por ciento de colisionar con nuestro planeta para el próximo 22 de diciembre de 2032, lo que traería graves consecuencias para millones de personas.

Al respecto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el asteroide 2024 YR4 fue descubierto el año pasado. Las investigaciones de la agencia sugieren que la roca espacial tiene el mismo tamaño que el asteroide Tunguska, el cual causó el impacto más explosivo registrado en la historia cuando atravesó la atmósfera de la Tierra en 1908, matando a tres personas.

En el caso del asteroide Tunguska, este explotó en el aire sobre Siberia en lo que se conoce como una "explosión aérea"; posteriormente, una explosión equivalente a detonar 50 millones de toneladas de TNT aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en 830 millas cuadradas de bosque, lo que ocasionó la muerte de al menos tres personas.

El asteroide podría destruir una ciudad entera

Las autoridades advierten por una posible colisión. Foto: freepik.

Debido al antecedente que dejó el asteroide Tunguska, la NASA ha expresado su preocupación por el 2024 YR4, ya que los datos de los científicos sugieren que esta roca espacial tiene el mismo tamaño que el Tunguska. Las autoridades han estimado que el 2024 YR4 pasará por la Tierra el 22 de diciembre de 2032, a una distancia aproximada de 66.000 millas; sin embargo, existe una probabilidad del 1.2% por ciento de que este cuerpo celeste se estrelle en el planeta.

La NASA actualmente mantiene al asteroide 2024 YR4 en la cima de la lista de riesgo automatizada Sentry, la cual clasifica a los objetos cercanos a la Tierra (NEOs) conocidos según la probabilidad de que colisione con el planeta. Aunque, las probabilidades de que la colisión suceda son bajas, el riesgo existe y los científicos aún no están seguros de cuánto daño causaría, puesto que la roca espacial tiene el potencial para destruir una ciudad entera.

¿Dónde podría impactar el asteroide?

La posibilidad de una colisión es muy baja. Foto: Freepik.

Sobre la posible colisión del asteroide 2024 YR4 contra la Tierra, el ingeniero de Catalina Sky Survey y cazador de asteroides David Rankin, comentó - en entrevista con Space.com - que las personas aún no tienen motivos para preocuparse, puesto que la posibilidad de un choque es muy baja: "la gente no debería preocuparse por esto todavía. La probabilidad de impacto es todavía muy baja, y el resultado más probable será que una roca se acerque y no nos alcance", dijo.

El especialista comentó que, aunque la posibilidad es baja, este asteroide podría impactar en una zona que va desde América del Sur, a través del Océano Atlántico, hasta el África subsahariana. Rankin agregó que aún hay mucha información que no se conoce sobre el 2024 YR4, lo que hace difícil que los especialistas puedan comprender plenamente el peligro que este cuerpo celeste podría representar para las personas que habitan la Tierra.

Sigue leyendo:

Familia arroja a su bebé desde un balcón para salvarla de un incendio | VIDEO

Facebook podría pagar 25 mdd a Donald Trump por cerrar sus cuentas en 2021