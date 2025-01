¿Nicki Nicole reacciona al presunto romance de Kenia Os y Peso Pluma?: “lo nuestro es histórico”

Desde hace varios días se ha rumoreado sobre un presunto romance entre los cantantes mexicanos Kenia Os y Hassan Emilio Kabande Laija o mejor conocido solamente como “Peso Pluma”, y es que, unas fotografías que publicó la mazatleca de su reciente viaje a República Dominicana habrían dejado al descubierto su relación.

Sin embargo, este fin de semana se viralizaron varias imágenes de los cantantes en un evento importante en donde ambos estuvieron todo el tiempo juntos y Peso Pluma no podía dejar de llevar sus manos a la cintura, cadera, espalda y piernas de Kenia Os, por lo que los rumores tomaron todavía más fuerza, pero, quien presuntamente habría reaccionado a este romance habría sido Nicki Nicole, ex novia de “La doble P”.

Desde que comenzaron los rumores sobre el presunto romance entre los cantantes mexicanos, Nicki Nicole ha estado muy activa en redes sociales, si bien, la cantante argentina no se ha pronunciado directamente sobre esta posible relación amorosa de su exnovio.

Carin León rompe el silencio y aclara su presunta relación amorosa con Espinoza Paz: "me levanté siendo gay"

Pese a lo anterior, la cantante ha compartido algunas canciones de su nueva producción las cuales, algunos usuarios de redes sociales aseguran es una clara indirecta para Peso Pluma, y es que, la argentina compartió un fragmento de “Sheite” uno de sus temas más recientes el cual habla de una mujer que le envía un mensaje a su expareja y en el que le deja claro que no encontrará otra como ella.

“Oh, me enteré que anda' con una ho, que se anda frustrando si me ve en tu buscador, explícale que lo nuestro es histórico, y que igualarme a mí no es tan fácil, no”, dice la canción de Nicki Nicole