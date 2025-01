¿Wendy Guevara es santera? esto respondió la famosa influencer ante los rumores sobre esta práctica religiosa

La estrella de las redes sociales Wendy Guevara llevó a cabo una transmisión en vivo en donde fue muy puntual en un tema que la cuestionaron, ya que uno de sus seguidores la llamó “Wendy santera”, por lo que hizo algunas aclaraciones al respecto del tema.

Lo que Wendy Guevara dijo en el video que después se propagó por todas las redes sociales es que les pedía de la manera más atenta a todos sus seguidores que no le dijeran “Wendy santera” ya que en dado caso de que su mamá se enterara sufriría las consecuencias y recibiría los regaños de la señora.

Wendy Guevara es una de las celebridades con más seguidores en internet, tanto que su popularidad en redes sociales la han llevado a proyectos en televisión y también en plataformas digitales de streaming, así como también para ser considerada una de las estrellas más cotizadas.

Al leer el comentario que le dejaron en sus redes sociales, Wendy Guevara dijo que ella no se dedica a la santería y que, por el contrario, su mamá está muy dentro de la religión católica, por lo que no le gustaría que ella la regañara por esta broma que le hacen sus seguidores.

“Yo no soy santera, no me estén diciendo así que mi mamá va escuchar y le van a llegar a sus oídos y me va decir de cosas, ustedes no conocen a mi mamá con eso de la religión”, es lo que declaró Wendy Guevara al respecto.