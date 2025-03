Muere maestra tras una tensa reunión con padres de familia, se desvaneció en pleno salón

El magisterio argentino se encuentra completamente conmocionado debido al fallecimiento de la maestra Adriana Silvia Armella, quien perdió la vida debido a que sufrió un accidente cerebro vascular después de haber sostenido una tensa reunión con un grupo de padres de familia, quienes la vieron desvanecerse en pleno salón, por lo que estos hechos pusieron sobre la palestra el alto nivel de estrés bajo el que vive el gremio académico, quienes de manera colectiva se cuestionan si vale dejar su vida en las aulas.

Este lamentable episodio ocurrió el pasado jueves 20 de marzo en las instalaciones de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”, la cual, se ubica en la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy y según los reportes de distintos medios locales, Adriana Silvia Armella, quien se desempeñaba como vicedirectora del plantel, se encontraba sosteniendo una tensa reunión con un grupo de padres de familia de alumnos del nivel primario en torno a distintas problemáticas escolares, no obstante, la junta culminó de manera abrupta debido a que la docente se desvaneció en pleno salón.

La maestra Adriana Silvia Armella falleció minutos después de haberse desvanecido en un salón de clases. Foto: Colectivo Docente de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorroti”- Nivel Primario

Tras el desvanecimiento de la docente de 56 años de edad, padres de familia y personal de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” se encargaron de trasladar a la maestra a un hospital cercano para que pudiera recibir atención médica, sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento en el nosocomio y se precisó que fue un accidente cerebrovascular el motivo por el que perdió la vida, por lo que la noticia provocó una gran conmoción entre la comunidad escolar y el gremio magisterial argentino en general.

“¿La escuela vale nuestras vidas?”, magisterio argentino alza la voz tras el fallecimiento de la maestra Adriana Silvia Armella

Luego del fallecimiento de la Maestra Adriana Silva Armella el Colectivo Docente de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorroti”- Nivel Primario difundió una larga carta abierta en la que además de lamentar el fallecimiento de su colega también aprovecharon para exhibir las impactantes situaciones por las que tiene que atravesar el gremio a diario por lo que se cuestionaron si la vale la pena dejar sus vidas en las escuelas.

“…Aun así, seguimos. Seguimos porque creemos en los abrazos que curan, en las palabras que iluminan, en las risas que sanan. Pero hoy, con nuestra compañera ausente, nos preguntamos: ¿la escuela vale nuestras vidas? ¿Hasta cuándo?”, se puede leer en el referido documento, en el cual, el gremio magisterial argentino pidió empatía a padres de familia, a alumnos y a las autoridades gubernamentales.

El fallecimiento de la la maestra Adriana Silvia Armella conmocionó a todo el gremio magisterial argentino. Foto: Colectivo Docente de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorroti”- Nivel Primario

“La muerte de nuestra compañera no es un drama aislado. Es síntoma de una enfermedad que carcome la educación pública: la normalización del desgaste docente como si fuera un sacrificio obligatorio. Por eso, hoy exigimos con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder: ¿Cuándo las teorías considerarán lo que realmente se vive en la práctica? ¿Cuándo tendremos el respaldo legal que todo trabajador necesita? ¿Cuándo tendremos los gabinetes psicopedagógicos reales en todas las escuelas? Es hora de que nos escuchen, de que la realidad entre las oficinas donde se escriben las resoluciones, circulares y toma de decisiones que después no se pueden sostener, porque el contraste en las aulas es otro”, señalaron los colegas de la profesora fallecida.