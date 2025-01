Wendy Guevara y Paolita Suárez revelan que Kimberly "La más preciosa" robó a su manager

Hace tan solo unos días, se confirmó que Kimberly “La más preciosa” se separó de su esposo Óscar luego de muchos problemas que tuvieron en poco más de un año de matrimonio, finalmente la pareja decidió separarse. A este escándalo, Kim ha sumado uno más a su lista luego que ha sido señalada de haber robado a quien fuera su manager Joel Echeverría.

Lo anterior lo confirmaron, Wendy Guevara y Paolita Suárez durante una transmisión en vivo en donde varios seguidores de las influencers preguntaron el por qué Kim no había viajado a Cuba con ellas y que en lugar de “la más preciosa”, Karina grabaría una canción con las famosas influencers.

Como lo mencionamos anteriormente, fue a través de una transmisión en vivo que Wendy Guevara y Paolita Suárez revelaron la verdadera razón por la que Kimberly ya no está siendo tomada en cuenta para los proyectos profesionales de “las perdidas”, y todo tiene que ver con un supuesto robo que “la más preciosa” le hizo a su ahora exmanager.

“La gente nos está preguntando que por qué Kimberly ya no está con nosotras en el video, que porque no viajó a Cuba, y has de cuenta que ayer estábamos platicando con Joel y Joel sí está muy molesto…como que se decepcionó de ella, se decepcionó de Kimberly”, comenzó a contar Paola

De acuerdo con Paola, gracias a Joel Echeverría, Kimberly “la más preciosa” hoy en día es parte de la obra de teatro “Perfume de Gardenías” ya que principalmente ese proyecto era para Wendy, luego se lo ofrecieron a Paola pero ninguna de las dos pudo por compromisos que tenían, por lo que Kim fue la indicada para el papel.

Luego de esto, Paola explicó la forma de trabajar de diversos managers quienes siempre se quedan con un porcentaje de la ganancia del proyecto, sin embargo, a “Las pérdidas” les gusta trabajar con Joel ya que él solo se queda con el 20% del dinero ganado. Tras revelar lo anterior, Suárez contó que Kimberly llegó a un acuerdo con el productor para que el dinero le fuera depositado directamente a ella y no a la agencia.

De acuerdo con lo que cuentan Wendy y Paola, llegó el momento en que Joel habló con el productor de dicha obra para saber qué había pasado con el pago y se enteró que Kim ya había recibido el pago, por lo que el manager le solicitó su porcentaje a lo que la influencer se negó a pagarle.

“Llegó la hora en que Joel iba a cobrar y habló con los productores de la obra de teatro y le dijeron que ya le habían dado el dinero a Kimberly y Joel bien atacada…y que Kim le dijo no te voy a dar de este, mejor te doy para otro evento que me consigas, me rebajas, y que Joel dijo: ‘¿cómo no me vas a dar si yo te conseguí el trabajo?...”, dijo Paola