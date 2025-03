"Yo soy la que sigo": querida artista mexicana se sincera sobre la muerte

La reconocida vedette Lyn May compartió que esta consciente de que en algún momento le tocara dejar este mundo y que la fecha cada vez este menos lejana, esto en un encuentro con los reporteros con espectáculos durante un homenaje póstumo a la desaparecida cantante Dulce.

“Uno sabe que se va a ir pero ya cuando ves la realidad, digo yo soy la que sigo, porque ya todas las veddettes ya se fueron y yo soy la última que queda”, reconoció Lyn May.

Lyn May se mostró muy amable con la prensa Foto: Instagram lyn_may_

En la grabación compartida por la cuenta de TikTok noticias de ernestobuitron se mostró amable y dijo que se encuentra “muy bien de salud” gracias al ejercicio, alimentación y en general a la vida saludable que ha llevado durante años y que la ha llevado a tener una figura envidiable así a mantenerse joven.

Lyn May reconoce que no puede superar la muerte de la cantante Dulce: "Me duele muchísimo"

Lyn May también admitió que no ha podido reponerse de la muerte de su amiga Dulce, dijo que la interpretación de Sheyla le recordó a su amiga y le hizo recordar todas las vivencias que tuvieron juntas “Sheyla canta precioso, yo pienso que ella es la que se queda en lugar de Dulce”, comentó Lyn May.

“Todavía me duele muchísimo, no lo puedo asimilar todavía porque estuvimos mucho tiempo trabajando juntas”, confesó Lyn May sobre la muerte de Dulce.