Niegan que inseguridad merme participación en Veracruz durante elección judicial

Los hechos de inseguridad registrados recientemente en el estado de Veracruz no mermarán la participación ciudadana en la elección judicial del próximo 1 de junio, consideraron el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, y el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García.

“La preocupación, yo creo que lo más importante, es buscar que la gente ejerza su derecho, tanto en este caso Veracruz, a elegir a sus autoridades municipales como a elegir también a las personas juzgadoras. Entonces no hay esa situación, no creemos que de ninguna manera eso vaya a afectar, o sea, no hay ninguna dificultad”, expresaron.

Los legisladores federales visitaron la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, para dar a conocer la plataforma Construyendo Justicia que tiene el objetivo de difundir el proceso que se avecina.

Los entrevistados indicaron que el principal reto para la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, es que la población esté enterada y tenga la información necesaria para participar.

Alfonso Ramírez estuvo en el salón de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS), con integrantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos

Foto: Juan David Castilla

"Es un programa para informar de la elección del próximo primero de junio, queremos alcanzar casi 30 millones de votos en todo el país. Nombraremos a cinco ministras y cuatro ministros, a los cinco magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, a los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", refirió Ramírez Cuéllar.

Asimismo, recordó que el próximo 1 de junio habrá elección y las ciudadanas y ciudadanos tendrán que salir a ejercer su derecho a votar. Añadió que en Veracruz es una situación particular, similar a la de Durango, porque se van a renovar los 212 ayuntamientos y también el Poder Judicial del Estado, donde se contemplan 96 cargos, más 16 nacionales,s 17 magistrados y 15 jueces de distrito.

"Estaremos todo abril, hasta el 28 de mayo que concluye la campaña tratando de elevar y fortalecer la participación ciudadana. Nosotros tenemos la responsabilidad de coordinándonos muchísimo con los sindicatos, médicos, enfermeras, maestros, productores de cañas de azúcar, asociaciones ganaderas que se han incorporado, es un movimiento de la sociedad mexicana que se ha sumado a la promoción e información de la elección del primero de junio", agregó.

Rechazan que la inseguridad impacte en la elección judicial

“Estamos informando cómo se va a desarrollar la votación por colores de cada hoja, dado que estos colores indican una referencia directa a ministras y ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y entonces el principal desafío, el gran problema es la falta de condición”, expuso.

Este viernes 11 de Abril estuvo acompañado también del diputado Juan Hugo de la Rosa García, donde dijo que esperan la participación de al menos 30 millones de ciudadanos en la elección judicial a nivel federal.

“Entonces tenemos una elección del Poder Judicial federal y local, que se va a juntar con las municipales. Esto hace más complicado, por eso nuestra labor en todo el sureste es una labor principalmente informativa de capacitación. Lo que hacemos aquí no obedece a llamar a votar por alguien en específico. Cumplimos con la decisión del INE y del Tribunal de circunscribirnos única y solamente a la promoción a la información”, remató Ramírez Cuéllar en Xalapa.