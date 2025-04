Alejandro Sanz viaja a República Dominicana para despedir a sus amigos fallecidos en la discoteca Jet Set

La tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana ha sido tendencia los últimos días en las redes sociales, pues luego de conmocionar al mundo entero, la comunidad artística comenzó a responder a las terribles pérdidas que se suscitaron en Santo Domingo como lo fue el cantante Rubby Pérez.

Uno de los artistas que rápidamente reaccionaron, fue Alejandro Sanz, quien en sus redes sociales compartió un emotivo mensaje tras conocer que dos de sus amigos perdieron la vida en el derrumbe del techo de la famosa discoteca Jet Set hace unos días por medio de sus redes sociales.

Luego de que el pasado 9 de abril, el cantante compartiera su luto en redes sociales, hoy viernes 11 de abril compartió en redes cómo fue que se despidió de sus amigos en el lugar de los hechos, pues el famoso viajó hasta República Dominicana para poder decir adiós de manera correcta.

“Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Joahanna y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo. Me partió el alma al ver a mi ahijado y a sus hermanitos llorando desconsolados, abrazados a nosotros. Tanta familia. El dolor de todo un país, porque no me quiero olvidar del gran Rubby Pérez y su familia y no me quiero olvidar de cada una de las personas que perdieron su vida la noche del lunes. Tantas familias rotas, tanto dolor. A mi querido pueblo Dominicano les mando todo mi amor y comparto su dolor si eso hace que el suyo sea un poco menos. Me pongo en pie para aplaudir cada una de las vidas que nos regalaron su presencia hasta ese fatídico día.”, dijo Alejandro en sus redes sociales.