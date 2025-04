Destacan colectivos de madres buscadoras trabajo de Rosa Icela Rodríguez

Este viernes 11 de abril, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunió con Ceci Flores, fundadora y líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, como parte de la estrategia para atender la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Al termino de la reunión, Ceci Flores, destacó la apertura y atención brindada por Rosa Icela Rodríguez, así como de las autoridades que estuvieron presentes en el encuentro.

Hoy fue más que una reunión, nos encontramos en lo importante, en que debemos luchar contra el dolor, contra el olvido, en que ningún mexicano debe desaparecer y ninguna madre debería empeñar sus vida buscando. Esperemos que las palabras se conviertan en acciones que ayuden a miles de madres a sanar tanto dolor. Reconozco la apertura de Rosa Icela Rodríguez, y de las autoridades presentes; reprobable que no haya participado la CNDH, al parecer para esa institución los muertos carecen de derechos, y son medio estorbosos para sus números, pero no se preocupe, no esperábamos nada de ellos", dijo en sus redes sociales