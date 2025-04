Cuauhtémoc Blanco comparece ante el juez de Control de Morelos por delito de violación en grado de tentativa

La tarde de este viernes 11 de abril se dio a conocer que Cuauhtémoc Blanco Bravo compareció en audiencia de control ante el juez César Augusto Galán Delgado. Durante dicho proceso la defensa del diputado buscó tener acceso a la carpeta de investigación que la Fiscalía General del Estado de Morelos tiene abierta en su contra por el delito de violación en grado de tentativa.

Ante esta situación el juez decidió no pronunciarse sobre si se otorga o no el acceso a la carpeta de investigación debido a que aseguró ser respetuoso del fuero y no vulnerar el proceso penal. La defensa dijo que ante la negativa de acceso a la carpeta se recurrió a una audiencia del control judicial.

Hizo pública su recomendación para que Cuauhtémoc Blanco no hable del tema, que se reserve cualquier manifestación ya que todo lo que se declara como víctima o asesor jurídico son fuentes abiertas que pueden ser ocupadas durante el proceso. Se negó el acceso a la carpeta hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cumpla con la solicitud de juicio de procedencia y que el fuero sea retirado.

La audiencia se llevó a cabo sin la presencia de la víctima, Nidia Fabiola Blanco, quien no fue debidamente notificada. Ante esta situación la defensa presentó un escrito argumentando que es un hecho público y notorio, por lo que no existe razón para no llamar a la otra parte del proceso.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló que Cuauhtémoc Blanco debió pedir licencia a su cargo para enfrentar la acusación de violencia sexual en su contra. Durante la décima edición de su conferencia dominical denominada “La Chilanguera”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cecilia Vadillo refirió que lo importante en este caso es lograr justicia para la víctima.