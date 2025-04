Rosa Icela Rodríguez escucha y atiende demandas de madres buscadoras

Durante la reunión con Ceci Flores y colectivos de búsqueda, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el compromiso del Gobierno de México con las víctimas de desaparición. Escuchó sus exigencias y enfatizó la necesidad de fortalecer instituciones y garantizar acceso a la justicia.

Destacó la importancia de la colaboración entre gobierno y sociedad para combatir la impunidad. Anunció próximas reuniones, el seguimiento de casos y la designación de un enlace oficial. Subrayó que la búsqueda debe humanizarse y que las víctimas merecen respeto y apoyo. Aseguró que el trabajo continuará para atender sus demandas.

Discurso completo de la segunda intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la reunión con Ceci Flores y colectivos de búsqueda.

Agradecer la asistencia a esta reunión, a esta mesa de diálogo. Escuchamos hoy con respeto a mujeres y hombres buscadores de desaparecidos. Tienen, por supuesto, nuestra solidaridad.

Los escuchamos y hablaron desde su dolor, hablaron con libertad. También decir que, ustedes, como víctimas, son el centro de todas las etapas que tiene que trabajar el Gobierno de México para alcanzar la justicia y la no impunidad.

Aunque las fiscalías sean autónomas, forman parte de un servicio que tienen que dar a la comunidad. Escuchamos las peticiones y la exigencia de acceso a la justicia.

Los escuchamos con esperanza de que, también las fiscalías puedan conmoverse como nosotros, y empujar, empujar para que en México no haya impunidad.

El objetivo de estas mesas de diálogo, por supuesto, es escucharlos; escuchar a las mujeres, para atenderlas y decirles que estamos con ustedes.

Hoy nos dieron la oportunidad de compartir su sentir, su perspectiva, sus propuestas verbales y también por escrito, las que recibimos; dudas, inconformidades y quejas.

Nos vamos a enfocar en las distintas áreas de oportunidad y a poner atención como gobierno, y a impulsar el fortalecimiento institucional.

La mayoría de sus aportaciones serán –como he dicho anteriormente– tomadas en cuenta, consideradas. No va a ser la última, ni la única reunión. Nos vamos a seguir viendo y les propongo que ustedes acepten el martes 17 de junio, a las 11:00 horas, por lo pronto en este mismo lugar.

Y también, como ustedes lo piden, lo exigen, un enlace, que es el doctor Froylán Enciso; él es el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, nosotros vamos a seguir encontrándonos, pero él es el encargado de sistematizar una a una las propuestas y también las demandas. Y con ustedes tener, incluso, reuniones antes de volver a instalar la mesa, para saber qué avanzamos con todas las instancias.

Con esto les quiero decir, lo que decía Milagros, de qué sigue. Sigue mucho trabajo, más trabajo, aparte del que ustedes tienen diariamente.

La otra cosa es que nosotros respetamos su derecho a una participación activa durante este proceso.

Y nos debemos hacer cargo como gobierno; nosotros trabajar en conjunto con ustedes y respetar su papel de víctimas. Estamos conscientes de ello, y lo vamos a hacer dándoles más herramientas y también buscar perfiles, de nosotros, condiciones y queremos darles certezas. No es una flor de un día, no solamente una llamarada; vamos a seguir con el trabajo constante.

Además, de que es nuestra obligación, es nuestra convicción. Y otra cosa, es una instrucción, y al que no le guste trabajar y al que no le guste estar en estas mesas, también puede decir libremente “no me gusta, ya me voy”. Lo digo por mis compañeros, no lo digo por ustedes.

Vamos a trabajar y a generar acciones para incidir e impulsar lo que corresponde socialmente, legislativamente para fortalecer a las instituciones, y llegar a la verdad y a la justicia.

Gracias por sus palabras, por su apertura. Respetamos, como dije, su dolor y su lucha y eso nos obliga a dar mejores resultados.

Tomamos nota, registramos sus demandas y sus propuestas que vienen de sus experiencias. Le solicito a mis compañeras y compañeros, atender las peticiones que ustedes hicieron; ser empáticos, hacer su trabajo.

A la Fiscalía General de la República, respetuosamente, atender las citas que se acordaron. También a los compañeros de la Secretaría de Gobernación, ya nos han dado cita para hoy mismo; así que todavía van a tener que seguir trabajando.

Le pido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atraiga los casos de las víctimas al ámbito federal; que lo haga de inmediato y, sobre todo, de los casos que aquí nos han planteado. ¿Sí, está bien?

Entendemos y somos sensibles a la situación que nos han compartido sobre la seguridad y con ello buscaremos a las instancias que correspondan para ver la ruta de atención y acompañamiento.

De nosotros tienen nuestro respeto por la lucha diaria, para ustedes, sus familiares, sus seres queridos, que hoy buscan y merecen un trato digno. Y vamos a seguir trabajando con ustedes para encontrarles.

Decir que estamos comprometidos a impulsar acciones para mejorar la comunicación entre nosotros. Esto contribuirá al ejercicio del respeto a los derechos humanos.

Trabajaremos más para humanizar la búsqueda; estamos trabajando para que no haya más desaparecidos, pero, en tanto, las buscadoras, los buscadores deben ser tratados con dignidad y con respeto.

La Presidenta es muy clara, nos lo ha dicho y nos lo dice diariamente, y no es un juego. Tenemos que atender a las víctimas bien; trabajar para el pueblo, ser empáticos y respetuosos.

Lo que quiero decirles a los compañeros y a todos los que hemos estado aquí, que nos vamos a estar viendo próximamente, y vamos a estar acompañando algunas de las demandas, peticiones. ¿Cómo es? En dos sentidos: uno es en la temática general de la problemática en la que ustedes han tenido propuestas y aquí sus asesores, los abogados y todo, y nos van a enriquecer más.

Hoy se han llevado una propuesta que tiene la Presidenta, respecto a diversas acciones. A lo mejor se puede hacer eso, y muchas más que ustedes tengan.

Y la otra, es ver caso por caso, que era de las peticiones de los representados de ustedes en las diferentes entidades; la revisión que exige trabajo de los servidores públicos que estamos aquí, y de otros que no están aquí.

Ya les encargaríamos a ustedes que siguieran trabajando con el compañero Froylán. A veces no pueden venir, pero lo pueden hacer vía Zoom, no hay problema que puedan hacerlo en una llamada y una reunión muy establecida, que puedan ir teniendo paso a paso, las respuestas de nosotros, que sí y que no podemos hacer.

Lo único que no puede tener una víctima es una falsedad; hay que hablar con verdad, qué sí podemos y qué no; hay que decirlo.

Yo les pido a los compañeros que sigamos en la mesa de diálogo, es permanente. Eso le diría a la señora Vicky, a la señora Ceci, a todas las buscadoras que el día de hoy vienen y que hicieron un gran esfuerzo, lo cual les agradezco de corazón. Tienen nuestro respeto y nuestra solidaridad.

