Golpean brutalmente a Jessica Masferrer, amiga de Wendy Guevara, en plena transmisión EN VIVO

Un nuevo video está causando indignación en redes sociales, pues involucra al grupo de amigas de la comunidad trans de la influencer Wendy Guevara, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ya que tampoco estuvo presente durante el momento de la agresión contra la también creadora de contenido Jessica Masferrer. La celebridad del Internet y amiga de otras figuras ya conocidas en el mundo del espectáculo se encontraba realizando una transmisión en vivo en redes sociales cuando fue brutalmente golpeada.

Aunque inicialmente el video del momento exacto de la agresión fue compartido por la influencer, más tarde fue eliminado, aunque sus seguidores no han dudado en repostearlo en distintas plataformas exigiendo que se haga justicia. Las imágenes muestran al grupo de amigas conversando en plena calle cuando de pronto un hombre comienza a golpear a Jessica Masferrer en plena cara y hasta el punto de tirarla al suelo.

Esta toma se ha hecho viral y desatado todo tipo de comentarios, pues durante la transmisión en vivo también se encontraba Wendy Guevara, Karina Torres, Kimberly La Más Preciosa y Vanessa Labios 4K, un momento en el que se mantenían con su ya característico humor y que duró un buen rato hasta que se retiraron casi todas las creadoras de contenido, a excepción de esta última que fue testigo de la agresión en contra de su amiga.

El video retomado en redes sociales muestra a Jessica Masferrer junto a al menos otras cinco personas, entre ellas dos hombres sentados al rededor de una mesa; sin embargo, un tercer sujeto y que sería el presunto agresor, se mantenía de pie. De un momento a otro interrumpe la conversación de la creadora de contenido y le da un golpe en el hombro para llamar su atención; ella, al voltear termina siendo agredida con puñetazos y jalones de cabello.

Después apareció en un live para mostrar sus lesiones y hablar de la pelea. (Foto: TikTok @uva_lovee)

Ante la sorpresa todos se ponen de pie y alguien pide que detengan la transmisión en vivo mientras intentan controlar al presunto agresor; esta es la última toma que se tiene y en la que se escuchan algunos gritos por lo ocurrido. Hasta el momento no se tiene identificado al sujeto que presuntamente golpeó a la amiga de Wendy Guevara; sin embargo, los fans de este clan aseguran que el sujeto ya habría tenido diferencias en el pasado con Karina Torres y la propia ganadora de "La Casa de los Famosos México".

Jessica Masferrer reaparece tras ser golpeada y agradece el apoyo

Luego de que las imágenes de Jessica Masferrer siendo golpeada en plena transmisión en vivo, ella reapareció en redes sociales con un nuevo live en el que mostró algunas de las heridas que quedaron en su rostro. Allí agradeció a sus seguidores por las muestras de preocupación y mensajes de apoyo. Asimismo, los fans recordaron que ambos involucrados han tenido sus diferencias en el pasado y que por esto habrían reaccionado a golpes, pero condenan el haberlo hecho por la espalda.

"Mi gente no saben qué bonito siento ver que solamente Dios sabe por qué pasan las cosas y yo sé que hay gente que me estima, que me quiere, que sabe qué real soy, pero hoy ver tanta gente que se preocupó por mí, Dios me los bendiga", dijo para más tarde llorar de la emoción.

Por su parte, los seguidores, dejaron comentarios como "traicionero el Jorge peleando por la espalda y qué coraje que los que estaban ahí nadie se metió", "me da gusto saber que estás bien", "es de cobarde no pelear de frente, me alegro que estés bien" y "apoyo total a ti, por la espalda no".

