Conductor de "Venga la Alegría" anuncia su salida del matutino, ¿se va a la competencia?

Lo que se mantuvo como un rumor durante varias semanas fue confirmado este domingo 26 de enero, pues uno de los conductores de “Venga la Alegría Fin de Semana” se despidió de su compañeros y el público. Aunque no reveló detalles sobre el motivo de su salida, se ha especulado que podría sumarse a las filas de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Se trata de Rey Grupero, quien compartió cámara con sus compañeros como suele hacerlo cada domingo; sin embargo, cuando llegó el momento de despedir la emisión decidió anunciar su salida. De acuerdo con lo señalado por el resto de los conductores y el proyecto de televisión, se trata de una ausencia por “tiempo indefinido” por lo que no se organizó nada especial para decirle adiós.

Aunque ha sido corto el paso de Luis Alberto Ordaz Balderas, como es el nombre de pila de Rey Grupero, por el matutino ha logrado ganarse el corazón del público con su simpatía y sentido del humor. Algo que lo caracterizó hasta el último momento en el matutino, pues, fiel a su estilo, se despidió tanto de sus compañeros como de los fans destacando que se trataría de algo temporal como un "castigo mensual" por parte del programa.

“Te despedimos, no sabemos cuánto va a durar tu castigo, pero pórtate bien haya donde vayas”, dijo Esmeralda Ugalde al despedir a Rey Grupero que, al parecer, ya no estaba junto a ellos cuando se hizo el anunció ya que tuvo que ser colocado a través de otra imagen frente a las cámaras.

Aunque el influencer no reveló detalles sobre el motivo de su ausencia, recientemente Cynthia Klitbo confirmó que Rey Grupero se sumaría a "La Casa de los Famosos All-Stars" ya que le prometió ayudarle con el dinero que obtenga del proyecto luego de que ella fuera víctima de un fraude en el que perdió todos sus ahorros.

"Otro es el Rey Grupero que me dijo: 'Yo empiezo 'La Casa de los Famosos' en febrero, yo te voy a ir dando, porque tú has sido conmigo'... O sea, él nunca me abandona, mi Rey Grupero precioso. Entonces, ya voy a poder cubrir tal...", dijo la actriz sobre el apoyo que recibiría del conductor.