Masahiro Nakai, conocido por ser el líder del famoso grupo J-Pop SMAP, ha sido una figura prominente en el entretenimiento japonés, quien fue señalado por acosar a una mujer presentadora de la televisión local. Estas acusaciones han generado una gran repercusión en Japón, particularmente en el contexto de un movimiento más amplio que exige responsabilidad en la industria del entretenimiento en relación a casos de abuso.

Como consecuencia de este escándalo, Masahiro Nakai ha anunciado su retiro de la industria del entretenimiento. El escándalo ha afectado particularmente a la cadena televisiva Fuji TV, dónde el tenia varios programas activos, que han perdido gran cantidad de patrocinadores, por su vinculación con Nakai.

El caso requirió que se llamara a un panel independiente que hiciera una investigación exhaustiva de los hechos. Este grupo informó durante las últimas horas que los resultados fueron concluyentes, mismos que indican que realmente existió una agresión sexual en contra de la víctima que demanda.

De manera unánime, se dio a conocer que Masahiro agredió sexualmente a la víctima, quien fue sometida a una grave violación de sus derechos humanos mientras intentaba realizar su trabajo. También aseguraron que los ejecutivos de Fuji Television no mostraron interés alguno en llevar el caso ante la justicia, ni tampoco se interesaron en ayudar a la víctima.

"Lo que he sufrido no desaparecerá mientras viva, y lo que he perdido no volverá. Deseo de corazón que casos como el mío desaparezcan no solo de la industria del entretenimiento, sino de la sociedad por completo", fueron las palabras de la víctima al darse a conocer los resultados.