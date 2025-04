Famosa influencer Lindsay Dewey anuncia la trágica muerte de su bebé, le cayó un espejo encima

Desde que crear contenido para redes sociales se convirtió en algo más que un pasatiempo, hay muchas mujeres que están usando sus plataformas para mostrarle al mundo cómo viven la maternidad, pero poco se habla de las pérdidas que estas madres llegan a tener y un caso bastante reciente y doloroso tiene que cer con la influencer Lindsay Dewey, quien atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Lindsay, conocida por su contenido sobre crianza respetuosa y el bienestar infantil, compartió con el mundo la desgarradora noticia de la muerte de su hijo, Reed, quien tenía tan sólo dos años. A través de sus redes sociales, Dewey reveló que su pequeño hijo perdió la vida debido a un trágico accidente doméstico.

El fatídico suceso ocurrió en el hogar de la familia Dewey, mientras Lindsay se encontraba en la cocina, a unos pocos metros de su hijo, preparándose para la cena. En un momento, un estruendo la alertó, y al volverse, vio que un espejo grande se había caído sobre Reed; según detalló Lindsay, el pequeño estaba jugando con un tazón con ventosa, el cual había sido colocado contra el espejo y a la hora de que el niño quiso retirarlo, la fuerza de las ventosas hicieron que el espejo se cayera, impactando directamente en la cabeza de Reed.

Aunque Lindsay describió el momento como confuso, explicando que en un principio no comprendió cómo un niño tan pequeño pudo haber causado la caída del espejo, pronto comprendió que las circunstancias fueron una combinación de factores que hicieron de este evento una "tormenta perfecta", pues si bien la casa de la influencer estaba diseñada con medidas de seguridad infantil, la situación se salió de control de una manera trágica.

Tras el impacto, Lindsay intentó reaccionar rápidamente, levantando el espejo y tratando de ayudar a su hijo; sin embargo, al ver la gravedad de la situación, el pequeño fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que había sufrido una grave lesión cerebral debido al golpe. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, Reed entró en coma debido a la inflamación cerebral.

Los especialistas informaron a los padres que la actividad cerebral del niño era prácticamente inexistente y su capacidad para respirar de manera autónoma también estaba severamente afectada; después de varios días de incertidumbre y esperanza, el diagnóstico final fue devastador: Reed había sufrido muerte cerebral.

En un acto de tremenda fortaleza, Lindsay y su esposo Eric tomaron la dolorosa decisión de donar los órganos de su hijo para salvar vidas. A pesar del dolor Lindsay compartió su creencia de que, aunque su hijo no logró sobrevivir, pudo convertirse en un "milagro" para otras familias que necesitaban donaciones de órganos; esta decisión permitió que varios niños pequeños tuvieran una segunda oportunidad de vida, por lo que Lindsay y Eric, aunque devastados por la pérdida, encontraron algo de consuelo en saber que su hijo había ayudado a más personas.

Aunque no se salvó, está salvando vidas [...] El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de alguien más y por eso estaré eternamente agradecida por nuestro pequeño héroe [...] No podía dejar de pensar en las familias que recibieron la mejor llamada de su vida, su oración contestada. Aunque esto no sea justo en ningún sentido, estamos muy orgullosos de ti, cariño, escribió Lindsay Dewey.