Facundo niega haber tenido una relación amorosa con Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa

Facundo negó categóricamente haber tenido una relación amorosa con Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa y nuera de Maribel Guardia. El conductor dio detalles de una foto que circula en redes sociales en la que aparece junto a ella en una convivencia, pero al parecer solo coincidieron en en un boliche y no hubo acercamiento de índole amoroso.

El conductor fue abordado por medios de comunicación, quienes le cuestionaron cuál era su relación con la joven, quien en estos momentos se debate la custodia de su hijo. Al respecto, el presentador dudó en conocerla, sin embargo, al buscar el nombre de Imelda en su celular identificó de quién se trataba.

Luego le preguntaron a cerca de la vez que convivieron en un boliche pero aclaró que no fue con ella, sino que solo se la encontró y jugaron algunas partidas, pero al parecer durante aquel encuentro puso en duda su talento en la duela debido a que ella habría estado bajo la influencia de alguna sustancia.

Sobre ese tema aseguró que no estaba seguro del estado en el que se encontraba y tampoco le tomó el alcoholímetro, sin dar más detalles. A su vez aclaró que no hay romance alguno entre ellos por una razón muy importante y que ese día ni si quiera hubo algún tipo de conqueteo debido a que él tiene novia y además iba con sus hijos.

El presentador de 46 años señaló que el video que circula en rede sociales donde aparecen conviviendo en un boliche fue una casualidad, ya que él iba con sus hijos y ella con sus amigos. Mencionó que jugaron varias partidas y ella quería demostrar que era buena en el juego. Le sorprendió que los estuvieran vinculando emocionalmente, pues aseguró que cuando se conocieron fue algo amistoso y él no tenía idea de quién era.

“La verdad, no sabía quién era, pero ella estaba jugando con sus amigos y yo llegué con mis hijos; estábamos en la mesa de al lado. Estábamos compartiendo las líneas; ahí la conocí. Ese día la conocí, de hecho me estoy enterando ahorita quién es, no sabía quién era”, explicó.