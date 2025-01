Famosa reina de belleza boliviana es detenida por viajar en un avión que transportaba drogas

Los ojos del mundo se encuentran puestos sobre Bolivia, pues a través de medios internacionales se dio a conocer el arresto de Jade Isabela Callaú Barriga, quien fuera reina de belleza de aquel país. De acuerdo con los primeros informes la joven boliviana de 21 años fue detenida por las autoridades argentinas mientras viajaba a bordo de una aeronave privada que transportaba 359 kilogramos de cocaína.

El arresto fue realizado en la provincia de Entre Ríos, Argentina y ha desatado una serie de interrogantes sobre el supuesto vínculo de la reina de belleza con el narcotráfico. Jade Isabela Callaú Barriga viajaba junto a su pareja, Carlos Costas Dias, un piloto brasileño de 52 años, cuando su avión, un Cessna 210, sufrió un aterrizaje de emergencia en un campo del departamento de Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos.

Según los informes iniciales, la aeronave se quedó sin combustible mientras cruzaba el espacio aéreo argentino, lo que obligó a los ocupantes a realizar un aterrizaje forzoso. Una vez en tierra, las autoridades locales realizaron una inspección de la aeronave, descubriendo el cargamento de droga escondido en compartimentos del avión. La cantidad de cocaína incautada dio lugar a un operativo policial que condujo a la detención inmediata de Callaú Barriga y Costas Dias.

Las autoridades argentinas comenzaron a investigar las circunstancias que rodean el vuelo y el origen del cargamento, mientras la investigación sigue su curso, la joven boliviana se enfrenta a cargos graves de tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Tras su detención, se dice que Jade Isabela Callaú Barriga intentó varias tácticas para evadir las consecuencias de sus actos.

En primer lugar, alegó que estaba embarazada y necesitaba atención médica urgente, lo que fue rápidamente desestimado por los oficiales que la retenían y según fuentes policiales, Callaú Barriga intentó extorsionar a los oficiales con una oferta de 60 mil dólares para su liberación, un intento que no tuvo éxito. Después de ésto, las autoridades no solo la acusaron de tráfico de drogas, sino que también le imputaron el delito de tentativa de cohecho por su intento de sobornar a la policía para que la dejara ir, delito que agrega una capa adicional de complejidad a su caso.

Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es la especulación en torno a la posible vinculación de Callaú Barriga con el narcotráfico, pues algunos medios internacionales han sugerido que la joven podría ser hija de un conocido narcotraficante boliviano, lo que añade más controversia a la situación. Sin embargo, Patricia Barriga, madre de la joven, desmintió tajantemente estas acusaciones.

Me río por no llorar. Nosotros somos humildes, alquilamos esta casa donde vivimos y ni siquiera tengo el dinero para viajar a Buenos Aires, expresó Patricia Barriga para el medio argentino "Clarín".

Las autoridades han asegurado que este tipo de delitos se está convirtiendo en una preocupación creciente, y el arresto de Callaú Barriga ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Fotografía: X/@WorldCrimeIntel

La madre de Jade también reveló detalles sobre su vida familiar, mencionando que su esposo, Luis Alberto, trabaja como arrendador de ganado en la región y que ellos viven en una casa alquilada en condiciones modestas. Y en un intento por defender a su hija, Barriga aseguró que la joven podría haber sido engañada o confundida en este proceso, lo que la llevó a tomar decisiones equivocadas.

No sé qué le pudo haber pasado, pero seguramente se confundió o fue engañada. Evidentemente, de ser así, tomó una mala decisión, pero Jade es una chica sencilla, humilde, amiguera, la verdad es que yo me enteré por las noticias en televisión y no podía creerlo. De lo que sí estoy convencida es que Jade no está metida en el mundo del narcotráfico, como se dice en Argentina... Esta es la primera vez, declaró Patricia Barriga.