Lolita Cortés sufrió más de 20 desmayos y fue hospitalizada de emergencia, ¿cuál es su estado de salud?

Lolita Cortés es una de las figuras más reconocidas en la televisión mexicana, pues la reconocida actriz, cantante y exjueza del programa "La Academia" se convirtió en una referencia de lo que significa el talento nato. Además de esto, su presencia en el escenario y carácter firme la han convertido en una de las personalidades más queridas y respetadas; sin embargo, detrás de su imponente figura, Cortés lleva varios años enfrentando desafíos personales que ponen a prueba su resiliencia y fortaleza.

Es así como la tarde de este 30 de enero, la salud de Lolita Cortés volvió a ser motivo de preocupación ya que la actriz fue hospitalizada de emergencia tras sufrir más de 20 desmayos, atribuidos a un episodio de hipertensión arterial. A través de un video en su cuenta de Instagram, Cortés compartió detalles de su situación.

Resulta que fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta y me puse muy muy mal, al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20 y me mandaron a descansar [...] Esto fue culpa mía porque no me tomé los medicamentos, declaró en sus redes sociales.