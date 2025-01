"Johanne Sacrebleu" llega a las pantallas de cine, estas son las salas en las que se proyectará el exitoso proyecto

Lo que comenzó como una especie de parodia improvisada en respuesta a las críticas de "Emilia Pérez", un filme extranjero que tocó fibras sensibles, se ha transformado en un fenómeno cultural que ahora llega a las grandes pantallas de cine. De ser un producto viral de YouTube con tintes de humor ácido y, claro, mucha ironía, "Johanne Sacrebleu" es ahora la película que muchas personas esperan poder ver en las grandes pantallas. Y no, no estamos hablando de una gran producción de Hollywood, sino de un pequeño pero formidable proyecto mexicano, impulsado por las redes sociales, el espíritu colectivo y un buen toque de sarcasmo.

Y es que la historia detrás de la creación de esta pieza fílmica tiene todos los ingredientes para convertirse en una especie de leyenda del cine moderno. Ya no es un secreto para nadie que el filme "Emilia Pérez" dirigido por Jacques Audiard y protagonizado por Karla Sofía Gascón generó una controversia al retratar una visión distorsionada de México, pero lo que no se esperaba es que esa chispa de indignación se convertiría en un incendio de creatividad, pues en lugar de quedarse con los brazos cruzados ante los estereotipos, Camila Aurora y sus compañeros optaron por una venganza creativa: crear un musical con una mezcla de humor negro, amor propio y un toque delicioso de burla hacia el cine extranjero.

Es así como la persona detrás de esta bomba de sarcasmo es Camila Aurora, una joven creadora que, al igual que muchos mexicanos, sentía que "Emilia Pérez" no solo no había entendido a México, sino que también lo había desdibujado completamente. En su intento de llevar a cabo una respuesta creativa, Camila dio vida a un personaje que representaba todo lo que los franceses, en su imaginación, pensaban que era "lo mexicano": Johanne Sacrebleu. Pero en lugar de un estereotipo tradicional, Johanne es una mujer trans, una heredera de una familia francesa dedicada a la producción de baguettes, cuya misión en la vida es combatir el racismo con su mayor arma: el amor. Claro, el amor en una mezcla pintoresca de estereotipos franceses.

Así, la trama se convierte en una especie de sátira del cine francés y una crítica al malentendido intercambio cultural entre Europa y América Latina, donde los clichés se vuelven elementos clave de una narrativa irónica y exagerada. Desde sus primeros videos de promoción, Camila dejó claro que no buscaba simplemente una parodia, sino una reflexión sobre cómo los estereotipos pueden ser tanto una forma de humillación como una poderosa herramienta de resistencia cultural.

¡Se logró! "Johanne Sacrebleu" llega a las pantallas de cine

De esta forma, lo que inicialmente se pensó como un proyecto experimental se convirtió rápidamente en un fenómeno viral y a las pocas horas de que el cortometraje se subiera a YouTube, la audiencia mexicana comenzó a compartirlo de manera frenética. Con una mezcla de humor absurdo, la sátira ácida y los chistes sobre la cultura francesa, la película de menos de media hora llegó al corazón de las y los mexicanos, quienes no solo se sintieron identificados, sino que también vieron en "Johanne Sacrebleu" una forma ingeniosa de vengarse, con elegancia y un toque de glamour cinematográfico, de las imágenes distorsionadas de su país.

Además, este pequeño pero valiente corto consiguió incluso un reconocimiento que parecía fuera de su alcance: la calificación de 9.9 sonre 10 en IMDb, lo que es un logro poco común para un trabajo que en su origen no fue más que una broma dentro de un grupo de amigos. De hecho, este tipo de éxito es tan inesperado que podría considerarse una especie de "revancha" no solo sobre "Emilia Pérez", sino sobre una industria cinematográfica que suele marginar o reducir las culturas latinoamericanas a simples estereotipos.

Después de conquistar el mundo digital, el siguiente paso lógico para "Johanne Sacrebleu" era el cine; no obstante, lo que parecía ser solo un sueño para sus creadores rápidamente se convirtió en una realidad. A través de una campaña de financiamiento colectivo en GoFundMe, los creadores del corto pudieron recaudar los fondos necesarios para llevar la película a las salas de cine en México. Sin la gran maquinaria de un estudio detrás, el corto logró lo que parecía impensable: una proyección en pantallas grandes gracias a la determinación de los fans.

Fue Camila Aurora quien, en un video cargado de entusiasmo, dio la noticia de que "Johanne Sacrebleu" finalmente llegaría a los cines de México. Con la promesa de que la película incluiría contenido adicional para la gran pantalla, lo que los fans pudieron ver en YouTube no sería todo lo que recibirían en la experiencia cinematográfica. "¡Lo lograron!" exclamó Camila, dejando claro que todo el proceso había sido posible gracias al apoyo incondicional de una comunidad unida en torno a la película.

¿En qué cines de México se proyectará "Johanne Sacrebleu"?

Por supuesto, el camino al estreno no ha estado exento de obstáculos, pues Camila ha sido clara en señalar que aún no se tiene una fecha exacta de estreno, pero aseguró que el 3 de febrero se revelará la información definitiva sobre las proyecciones en cines de la cadena Cinedot. Lo que sí es verdad es que, gracias a los esfuerzos de sus seguidores, el corto se proyectará en diversas locaciones de México. Y si eres uno de las y los fans que no puede esperar para ver "Johanne Sacrebleu" en la pantalla grande, te alegrará saber que ya hay lugares confirmados para su exhibición:

Azcapotzalco

Los Reyes-La Paz (Plaza de la Tecnología)

Coacalco (Plaza Coacalco)

Toluca (Centro Tolzú)

El filme, que fue criticado por muchos por su representación caricaturesca del país, alimentó el sentimiento de frustración, pero a la vez encendió la mecha para algo mucho más grande.

El giro inesperado de "Johanne Sacrebleu" es un claro recordatorio de que el cine, al igual que cualquier otra forma de arte, puede ser una herramienta poderosa para dar forma a las narrativas, cambiar perspectivas y, a veces, darnos una buena razón para reírnos de los clichés, los estereotipos y las imágenes prefabricadas que otras culturas nos imponen.

