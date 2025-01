“Los mexicanos se vengaron”, asegura la prensa francesa por el boom de “Johanne Sacrebleu” en respuesta a “Emilia Pérez”

La película “Emilia Pérez” generó controversia por la manera en la que se presenta a México. Esto ha provocado que vía redes sociales el trabajo del director francés Jaques Audiard sea considerado “estereotipado”. También provocó que un grupo de mexicanos tomara acción y el resultado tiene nombre y apellido: el cortometraje “Johanne Sacrebleu”, un trabajo dirigido por la tiktoker trans Camila Aurora González.

El trabajo de la mexicana se estrenó el pasado 25 de enero, tan sólo dos días después del estreno de “En busca de Emilia Pérez” en México. En cuestión de minutos, “Johanne Sacrebleu” se volvió viral debido a que es una respuesta al largometraje que ha recibido críticas, lo que no ha evitado que sea nominado incluso en los Premios Óscar que se efectuarán el próximo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

La cinta francesa no es aceptada por el público mexicano, lo que queda de manifiesto con las cifras de taquilla, precisa el Informador. En su primera semana en cines mexicanos la película de Jaques Audiard ya recaudó 9.4 millones de pesos y ocupa el puesto 8 de 10 del ranking, quedando apenas arriba de “Nosferatu” (9) y “Paddington: aventura en la selva” (10).

Luego de su estreno el 25 de enero, “Johanne Sacrebleu” ya llegó a Francia. Foto: IMDb

Qué opinan en Francia de “Johanne Sacrebleu”

Como si se tratara de fútbol, México y Francia están “confrontados” debido a “Emilia Pérez” y ahora por “Johanne Sacrebleu”. De hecho, la prensa francesa ya reaccionó. Manon Lemaire, redactora digital de la revista Vanity Fair, le dedicó un artículo al trabajo de Camila Aurora González y en concreto expuso “los mexicanos se vengaron”.

La redactora francesa describe a “Johanne Sacrebleu” como una respuesta a “Emilia Pérez” porque “se presenta como una película sobre Francia, rodada en México y realizada sin franceses”, ya que Camila Aurora González siguió los pasos de Jaques Audiard, quien para su trabajo de cine no hizo una investigación previa acerca de México y no incluyó talento mexicano.

Qué opina Jacques Audiar de “Johanne Sacrebleu”

De momento, Jacques Audiar no ha dado su punto de vista acerca de “Johanne Sacrebleu”. Sin embargo, la redactora de la edición digital francesa de Vanity Fair recordó que el pasado 15 de enero el director francés se proclamó ante las críticas que recibe “Emilia Pérez” y expuso que “el cine no da respuestas, plantea preguntas. Quizás las preguntas que hace ‘Emilia Pérez’ sean inapropiadas, no lo sé., pero no los encuentro carentes de interés (...). Si hay cosas en la película que parecen ofensivas, estaría dispuesto a disculparme. Lo siento mucho”.

