"Le robó el lugar a una mujer": Alfredo Adame estalla contra Karla Sofía Gascón, asegura que es una persona frustrada y fracasada

La polémica por la película "Emilia Pérez" parece no tener fin, pues a las duras críticas que ha recibido se le han sumado los intensos comentarios realizados por el famoso actor Alfredo Adame, quien no tuvo reparo al hablar sobre su protagonista Karla Sofía Gascón, contra quien arremetió con todo lo que tenía.

Durante su participación en una conferencia de prensa, el también presentador fue entrevistado por los medios quienes le preguntaron cuál era su opinión de la actriz española, sobre quien dio detalles de cuando la conoció en Televisa antes de hacer su transición, cuando era conocido como Carlos Gascón y llegó a participar en algunas telenovelas, así como en la película "Nosotros los Nobles", asegurando que era un mal actor que paso "sin pena ni gloria".

"Es un pésimo actor, es un actor frustrado, fracasado. Andaba por Televisa, malencarado. Nadie lo pelaba, no tenía amigos y andaba ahí vagando. Muchas veces se me quedó viendo con recelo. Lo llamaron para una telenovela, no pasó nada, pasó sin pena ni gloria. Lo despacharon por mal actor. No tuvo nada, fue un fracaso", declaró Adame.