Camila Aurora, directora de "Johanne Sacreblu" está siendo censurada por sus críticas hacia "Emilia Pérez"

En los últimos meses, la película "Emilia Pérez", dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha generado bastantes críticas debido a la forma estereotipada en la que se muestra una dolorosa realidad mexicana. La polémica surgió debido a las críticas que la película recibió por la forma en que presentó la violencia, el narcotráfico y las realidades de la vida en México; para algunas personas, este filme fue hecho bajo una visión reduccionista y sensacionalista de problemas complejos que las y los mexicanos viven todos los días.

Ante las feroces críticas por parte de la audiencia mexicana, la creadora de contenido Camila Aurora decidió usar su talento como directora para crear "Johanne Sacreblu", una proyecto que se convirtió en resistencia artística ante la visión racista de Audiard dentro de "Emilia Pérez". Como era de esperarse la película, que dura poco menos de media hora, se volvió viral en cuestión de horas, con miles de comentarios aplaudiendo esta "cachetada con guante blanco" hacia la visión extranjera de "Emilia Pérez".

Sin embargo, a pesar del éxito de "Johanne Sacreblu" y la viralidad de cada una de sus escenas, en una entrevista reciente Camila Aurora reveló una inquietante situación relacionada con la red social TikTok, en donde aseguró que sus videos relacionados como "Emilia Pérez" están siendo censurados por la plataforma.

Fue a través del podcast "Hablando de Cine" con Gaby Meza, que Camila Aurora aseguró que, desde que comenzó a hablar sobre la película de Jacques Audiard y a utilizar el hashtag #EmiliaPérez, muchos de sus videos fueron bloqueados o no pudieron ser reproducidos. De acuerdo con Aurora, esta situación comenzó poco después de que su respuesta a la película comenzara a ganar atención, lo que dejó entrever un posible conflicto entre los algoritmos de la plataforma y el contenido que trata sobre la película.

Desde que empecé a hablar de Emilia Pérez me empezaron a tumbar tantos videos [...] hubo un momento en el que si yo subía videos usando el hashtag Emilia Pérez me los bajaba o simplemente se quedaba en negros la imagen [...] Eso lo descubrí porque dejé de usar el hasgtag y todos mis videos se volvieron a subir [...] yo llevo 3 años usando la aplicación y jamás me había pasado, declaró Camila Aurora en la entrevista.