Derecho en acción: repensar la justicia desde la diversidad

El sistema jurídico de cualquier país es reflejo de la sociedad que lo moldeó. Se nos ha enseñado que sus principios fundamentales son: la justicia, la igualdad y la imparcialidad. Sin embargo, el derecho en su aplicación histórica ha sido siempre un instrumento, tanto de exclusión, como de inclusión. La idea de igualdad ante la ley ha servido como una afirmación de los principios anteriormente mencionados, pero, rara vez, se ha traducido en una práctica efectiva, porque en muchos casos, esta supuesta igualdad ha servido para disfrazar desigualdades estructurales que se han perpetuado a través del tiempo. No basta con proclamar derechos si los sistemas que deben garantizarlos siguen funcionando de un modo que perpetúa la discriminación.

Se nos dice que la legislación se aplica para todos de la misma manera, sin acciones de género, clase social, origen étnico o condición económica, pero, lo cierto es que, aunque las leyes se redacten con un lenguaje universal, su aplicación no lo ha sido. Históricamente, el derecho ha privilegiado a quienes han tenido la posibilidad de crearlo o interpretarlo, dejando así en la indefensión, muchas veces, a quienes no encajan en los modelos o versiones dominantes de ciudadanía.

Durante siglos, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad y diversos sectores sociales en situación de vulnerabilidad, históricamente marginados, han tenido que luchar para que el derecho los reconozca como sujetos plenos. Dicho de un modo claro, cada una de las libertades y de los diversos derechos que hoy damos por sentados, en el fondo y más allá de lo formal, es y ha sido el resultado de una batalla contra un sistema que, por diseño, no los contemplaba. El derecho de las mujeres a votar y ser votadas, el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, la lucha por el matrimonio igualitario y la protección legal contra la discriminación laboral, son sólo algunos ejemplos de lo antes mencionado.

El problema, en realidad, es que muchos sistemas jurídicos aún operan bajo la idea de que la igualdad formal es suficiente, que parten de la premisa de que, si la ley no menciona diferencias entre las personas, entonces se encuentra garantizada la equidad. Sin embargo, lo anterior ignora que la igualdad real no consiste en tratar a todos de la misma manera, sino en voltear hacia la equidad, es decir, reconocer que las condiciones de partida no son iguales para todos y que esas diferencias se deben atender. Lo anterior, dado que una persona que enfrenta o ha sufrido discriminación estructural, lo que menos necesita es ser tratada de un modo idéntico a quien nunca ha experimentado exclusión; por el contrario, requiere de un marco legal integral que atienda a su realidad y le brinde o provea de herramientas para superarla.

Transformar y encaminar el derecho en tal sentido, implica hacer realidad el acceso efectivo a la justicia. No basta con que existan leyes progresistas si las personas no pueden hacerlas valer. El acceso a la justicia continúa siendo un privilegio del que gozan algunos cuantos y no así, un derecho universal. En muchas partes del mundo, los procedimientos legales siguen siendo tan costosos, complejos y burocráticos que sólo aquellos con recursos pueden acceder. Ello, genera un sistema en el que la justicia es un bien de mercado: accesible para quienes puedan pagarla e inalcanzable para quienes más la necesitan.

Asimismo, hay que entender que la falta de representación en los espacios jurídicos también es un obstáculo que debemos enfrentar, porque durante mucho tiempo, el derecho ha sido creado, interpretado y aplicado por personas que provienen de un mismo perfil socioeconómico, limitando así su capacidad para comprender y atender a la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Todo ello genera un sesgo en relación con la sustancial procuración y la administración de justicia, al no dar pie a la debida incorporación de otras voces y perspectivas dentro del sistema jurídico.

Asimismo, otro desafío fundamental es reconocer y asumir la diversidad jurídica existente, ya que, los sistemas legales han sido construidos y han operado bajo la idea de que sólo hay un marco normativo, tanto legítimo, como válido. De manera que, en los hechos, ha significado negar otras formas de entender la justicia y de resolver los conflictos, especialmente aquellas que han sido desarrolladas por comunidades indígenas y pueblos originarios. Ello, aunque muchas veces, los sistemas normativos no estatales, han probado ser más eficaces para resolver conflictos y a su vez, proveer a la cohesión social de un modo justo y equitativo. Reconocer esta diversidad jurídica, no es fracturar al Estado o volver relativa la aplicación de la ley. En realidad, es aceptar en lo profundo que la justicia no es un concepto único y homogéneo a lo largo y ancho de una sociedad plural.

La construcción de sociedades más justas precisa que entendamos que la igualdad y la diversidad no son conceptos opuestos, sino en todo caso, complementarios. Un sistema legal que no reconoce la diferencia es un sistema que va a perpetuar ineludiblemente en las desigualdades que ella refleja. No se trata solamente de promulgar leyes más incluyentes, se trata de asegurarnos de que el derecho sea una herramienta efectiva para transformar la realidad.

Si queremos un mundo en el que el derecho no sea sólo un privilegio para aquellos que encajan en los moldes tradicionales de la sociedad sino, un verdadero garante de justicia para todas las personas, debemos estar dispuestos a cuestionarlo, a cambiarlo y, cuando así sea necesario, a reconstruirlo, puesto que la justicia no es una declaración vacía; es una construcción colectiva en la que todas y todos debemos participar.

DR. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ

Comisionado Ciudadano del INFO CDMX y Académico de la UNAM

MAAZ