La desgarradora carta que Kim Sae Ron escribió para Moonbin, el fallecido cantante de ASTRO

Han pasado casi 2 años desde la partida del cantante de K-Pop Moonbin, quien fue hallado sin vida en su departamento en Seúl el 19 de abril de 2023. A pesar de esto, el exintegrante de ASTRO aún es recordado por sus fans y sus amigos, quienes continúan dedicándole bonitos mensajes.

Recientemente se dio a conocer que la fallecida actriz Kim Sae Ron, quien fue amiga de Moonbin desde que eran pequeños, escribió una carta para él poco después de que murió. El texto fue hallado en el diario de la estrella de K-Dramas, pero fue compartido por el Garosero Research Institute a través de su canal de YouTube.

Escrita en 2023, la desgarradora carta de Kim Sae Ron muestra lo arrepentida que se sintió de no haber hablado con Moonbin antes de que decidiera quitarse la vida. Además, agregó lo mucho que lo extrañaba ya que siempre fueron cercanos. Por otro lado, lamentó no poder hacer nada para evitar su partida.

Kim Sae Ron y Moonbin participaron en un mini K-Drama. (Créditos: Fantagio / To be Continued)

Así fue la carta de Kim Sae Ron para Moonbin

"Estoy comenzando un nuevo diario. Bin, te extraño. Intenté matarme porque todo es demasiado difícil, pero entonces escuché noticias sobre ti. Sé mejor que nadie lo aterrador y solitario que debe haber sido tomar esa decisión, así que no puedo preguntarte por qué", escribió Kim Sae Ron en la primera parte de la carta, la cual fue traducida por Koreaboo.

Más tarde, la actriz que inició su carrera a los 9 años, agregó que pensaba llamarlo antes de que fuera hallado sin vida en su departamento. "Pero, ¿sabías que ese día te extrañé de repente? Iba a llamarte, pero al final no pude. Me arrepiento mucho de eso. Probablemente no habría podido detenerte, pero quizás lo hubieras pospuesto un día. Para mí, cuando pasa hoy, llega mañana. Vivo día a día, apenas sobreviviendo. ¿Tú también estabas así? Cada día, en cada momento, siento la tentación de seguirte".

Finalmente, la fallecida estrella de K-Dramas mostró su cariño y apoyo hacía Moonbin, a quien deseó lo mejor donde esté. "No estabas solo, pero yo estaba pasando por muchas cosas como para estar a tu lado y haberte consolado. Si te sientes solo, ven a verme en mis sueños. Entonces estaré junto a ti y escucharé todo lo que tengas que decir, así como tú lo hiciste por mí. No veremos pronto".

Kim Sae Ron y Moonbin se conocían desde que eran unos niños. (Créditos: Fantagio / To be Continued)

La amistad entre Kim Sae Ron y Moonbin

Kim Sae Ron y Moonbin se conocían desde que eran unos niños, pues ambos iniciaron sus carreras cuando eran muy jóvenes, 9 y 6 años respectivamente. Su amistad continuó hasta años más tarde, pues constantemente se saludaban y aparecían en programas juntos.

Aunque no compartían fotos el uno del otro en redes sociales, gente cercana a ambos aseguran que mantenían una relación amistosa desde pequeños, por lo que la muerte de Moonbin fue un golpe duro para la Kim Sae Ron, quien no dudó en compartir una foto en Instagram junto a su amigo cuando fue hallado sin vida en 2023.