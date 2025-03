"Knock Off", el último K-Drama de Kim Soo Hyun sufre retrasos por controversia de Kim Sae Ron y podría cancelarse

"Knock Off", el nuevo K-Drama del actor Kim Soo Hyun, quien se ha visto involucrado en una fuerte controversia tras la muerte de Kim Sae Ron, retrasará su estreno, según declaraciones de la plataforma de streaming Disney Plus. Aunque detallaron que no planean cancelarla, lo cierto es que han recibido múltiples críticas, lo que podría hacerlos cambiar de opinión.

Kim Soo Hyun, quien es acusado de salir con la fallecida Kim Sae Ron cuando era una menor de edad, se encuentra enfrentando el mayor escándalo de su carrera, por lo que ha perdido contratos con grandes marcas de lujo y sus nuevos proyectos también se han visto afectados.

Aunque el drama coreano "Knock Off" planeaba estrenarse en abril de 2025, Disney Plus decidió posponer su estreno hasta mediados de año, pero esto es realmente incierto, pues los patrocinadores se encuentran muy preocupados, ya que cada vez salen más acusaciones contra el protagonista Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun había alcanzado el éxito tras su trabajo en "Queen of Tears". (Créditos: Disney Plus)

¿De qué trata "Knock Off", el último K-Drama de Kim Soo Hyun?

“Knock Off” es un K-Drama de 18 episodios que planeaba lanzarse en dos partes: la temporada 1, compuesta por nueve episodios, estaba prevista para lanzarse en la primera mitad de 2025, seguida de los nueve episodios restantes en la segunda mitad del año.

La historia va sobre Kim Seong Jun (Kim Soo Hyun), un oficinista que, tras la crisis del FMI, perdió su trabajo y empezó a laborar en el mercado de falsificaciones. Primero, empieza a como vicepresidente de una empresa productora de falsificaciones y luego hace la hace crecer hasta convertirla en una de las falsificadoras más grandes del mundo.

Mientras tanto, Song Hye Jeong (Jo Bo Ah), quien es exnovia del falsificador, trabaja como una oficial de la policía judicial especial, cuyo trabajo es combatir los productos falsificados, por lo que ambos tendrán que enfrentarse nuevamente, aunque los sentimientos entre ambos resurgirán.

Antes de la controversia, Kim Soo Hyun era uno de los actores más éxitosos del momento. (Créditos: Disney Plus)

¿Qué pasará con "Knock Off", el último K-Drama de Kim Soo Hyun?

De acuerdo con medios coreanos, el rodaje de la primera temporada de "Knock Off" finalizó hace poco y la producción de la segunda ya estaba en marcha, con una inversión de aproximadamente 60 mil millones de wones. De hecho, tras el éxito de Kim Soo Hyun en "Queen of Tears", un K-Drama de Netflix, el estreno mundial de esta nueva producción de Disney Plus estaba previsto para marzo- abril de 2025.

Sin embargo, tras la polémica del actor Kim Soo Hyun, su participación en eventos promocionales para "Knock Off" es incierta. Incluso, su base de fans internacional ha mostrado sus deseos de no seguir apoyándolo. En ese sentido, el último drama coreano del actor corre riesgo de ser cancelado.