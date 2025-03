Tras incendio de basurero y quema de caña, Tepic ha registrado mala calidad del aire

Aunque no se dieron datos exactos sobre la mala calidad del aire la secretaria de salud en la entidad, Beatriz Ruiz Huerta, confirmó que esta predomina en Tepic y sus alrededores. El incendio del basurero El Iztete, sumado a la quema de caña por las tardes y noches, hacen que incluso se perciba a simple vista esta condición.

En aplicaciones de teléfonos inteligentes de monitoreo y algunos investigadores como Alberto Ortiz Rodríguez, se expone que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que para el material particulado PM10 (hollín), la OMS recomienda un límite máximo de 50 µg/m³ como promedio en 24 horas. Sin embargo, en la ciudad capital, estos límites han sido superados por factores de 1.4 a 1.7 en los últimos tres días debido a la contaminación atmosférica.

El día cuando se presentó este incendio según algunas aplicaciones que regulan la calidad del aire la capital del estado se encontraba dentro de las 10 ciudades con mayor concentración de µg/m³, actualmente se encuentra en calidad regular, pero al no tener certeza sobre la liquidación total del incendio, la condición puede variar.

"La irritación ocular es lo más común en estos casos y la irritación faríngea que es lo que más nos afecta. Peligroso que lleve riesgo tu vida no, pero sí puede haber problemas ojos en la garganta cómo lo he señalado. No tenemos ningún caso registrado de algún problema de esa naturaleza" declaró Beatriz Ruiz Huerta.