Maltrato animal: una patada en el rostro le rompió la mandíbula a Panchito, buscan una cirugía para ayudarlo

El refugio "Rolando Huellitas de la Calle", ubicado al sur de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, alberga a decenas de perritos en espera de conseguir una nueva oportunidad de vida. Ahí vive Panchito, un perrito color marrón de aproximadamente 4 años de edad, que conoció la crueldad de los seres humanos en calles del Estado de México. Jacinto, activista y rescatista del lugar, recuerda exactamente cómo fue el día en el que conoció a este peludito, a quien define como un ser "noble" y "juguetón".

En entrevista con El Heraldo de México, el rescatista contó que se enteró de la existencia de Panchito a través de una denuncia en redes sociales. Jacinto dijo que estaba navegando en internet cuando leyó la publicación de una usuaria de Facebook, quien aseguraba que en calles del municipio de Ecatepec se encontraba un perro abandonado con una evidente lesión en el rostro, ya que tenía la mitad de su hocico colgando. Al ver las fotografías del peludito el activista decidió trasladarse hasta el lugar de los hechos para ayudarlo.

"Panchito llegó aquí en junio del año pasado (2024). Me reportaron que tenía la mandíbula rota. Lo tenían resguardado en una taquería, ahí llegaba a dormir y en el día se iba a vagar. Al principio era muy desconfiado, tenía miedo de que le volvieran hacer lo que le hicieron. Tenía la mandíbula rota, colgando, visiblemente muy lastimado", recordó Jacinto al hablar sobre el día en el que conoció a quien ahora formaría parte dela familia animal que tiene en el refugio "Rolando Huellitas de la Calle".

Una fuerte patada habría dejado a Panchito con la mandíbula rota

Panchito tiene una fractura en la mandíbula que le imposibilita comer. Foto: Luz Morales

Aunque no sabe qué fue lo que le pasó a Panchito, Jacinto supone que el perrito recibió una fuerte patada en la cara, misma que le fracturó la mandíbula y lo dejó con una parte del rostro colgando. Cuando el activista recogió al can en Ecatepec y lo trasladó hasta la zona sur de la Ciudad de México, donde lo llevó a un veterinario para que recibiera atención médica. Sin embargo, los pronósticos que recibió no era alentadores.

"Ya cuando me lo traje desde Ecatepec lo lleve ese mismo día a la veterinaria. Me dijeron que necesitaba una cirugía bastante costosa. Me dijeron que ya había pasado tiempo desde que le hicieron daño, entonces ya era más complicado y que no iba a quedar al cien ni con la cirugía, pero, al menos, ya no iba a sufrir al comer, porque ya tiene muy pocos dientes y muelas", narró Jacinto sobre el diagnóstico que recibió de Panchito.

El activista, quien de oficio se dedica a la albañilería, dijo que debido al costo de la cirugía, la cual ronda entre los 10 mil y 19 mil pesos mexicanos, aún no ha logrado reunir los recursos suficientes para que Panchito pueda acceder a ella. Jacinto aseguró que actualmente el perrito se ha adaptado a vivir con la fractura, pero requiere cuidados especiales, como una alimentación con dieta blanda y no puede realizar actividades muy bruscas, ya que, puede llegar a sentir dolor en esa parte del rostro.

Panchito busca una nueva oportunidad de vida

Panchito espera encontrar una familia. Foto: Luz Morales

Jacinto no pierde la fe de que, con su trabajo y mediante donaciones, pueda reunir el dinero necesario para operar a Panchito y darle una mejor calidad de vida: "hemos hecho rifas para ir consiguiendo recursos, tanto para su alimento especial, como para la cirugía. Este caso es muy especial con nosotros, porque tenemos que realizar muchas cosas. Incluso he salido a las calles a vender dulces y repartir tarjetas para que las personas conozcan a Panchito y su historia. No nos queda de otra, para que las personas nos ayuden con la cirugía", sentenció el rescatista.

Por ahora Panchito sigue esperando la oportunidad de acceder a su cirugía, la cual garantizará que pueda volver a comer comida sólida. Mientras esto sucede, el perrito vive felizmente en el refugio "Rolando Huellitas de la Calle", donde recibe la atención, amor y cuidados de Jacinto, quien dedica su vida al cuidado de los animales. El activista espera que, con ayuda de las donaciones, pueda juntar el monto necesario para dale una nueva vida al perrito y que posteriormente se pueda integrar con una nueva familia.

Las personas interesadas en adoptar a Panchito, conocer su historia, o simplemente apoyar económicamente para su cirugía pueden contactar con el activista a través de sus redes sociales, donde aparece como "Rolando Huellitas de la Calle". En las cuentas oficiales del refugio también es posible ver a otros peluditos que, como Panchito, han sido víctimas de la violencia humana y ahora están esperando por encontrar un hogar amoroso donde continuar con sus vidas.