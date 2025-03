"El mariachi..." La icónica letra de BTS que nombra a México y que podrás cantar en "Hope on te stage"

¡J-Hope de BTS ya viene a México! El rapero surcoreano compartió en sus redes sociales que está a punto de llegar a la CDMX. El idol se presentará durante dos noches en el Palacio de los Deportes como parte de su gira "Hope on the stage", fechas que están completamente sold out.

A lo largo de la semana pasada, las fans mexicanas han tenido oportunidad de disfrutar experiencias únicas previas al concierto de j-hope como la entrega de esquites gratis, la inauguración de la Pop-Up Store, dinámicas a través de TikTok, la colocación de un buzón para dejar tu carta escrita al idol, así como el anuncio de la venta de merch oficial y la activación de la ARMY Zone.

El integrante de BTS será el segundo en tener su tour en solitario después de Suga, además marca el regreso de la agrupación a México desde 2017. Con el anuncio de la sede de Hybe Latinoamérica en CDMX, las fans esperan que este sea el primero de varios eventos de la boyband en tierras aztecas.

En redes sociales, J-Hope emocionó aún más a las ARMY mexicanas, pues publicó una foto de que ya viene en camino y durante una transmisión en vivo aseguró que lo primero que hará a su llegada será probar un auténtico taco mexicano.

¿Cuál es la canción de BTS que nombra a México?

En cualquier momento J-Hope estará en tierras mexicanas de manera oficial, en redes sociales las fans ya hicieron tendencia la frase "Bienvenido a México...". Y es que, nuestro país será el único afortunado de Latinoamérica en presenciar su show en solitario durante dos noches seguidas.

A unas 48 horas de que se presente, el setlist de j-hope en México podría incluir canciones como "Sweet Dreams" y su nuevo sencillo "Mona Lisa". Sin embargo, las fans esperan con ansías la presentación de "Airplane pt.2", tema conocido por nombrar a México en su letra.

I LIVE for Hoseok’s Airplane pt2 dance move#jhope #HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR_SEOUL pic.twitter.com/gqE0lk1mFR — kiro | thatgoodfeelin 7 uD83DuDC9CuD83DuDC33 (@that_goodfeelin) March 3, 2025

Y es que, una parte del coro dice "el mariachi...", pues el tema se inspiró en el ascenso a la fama de BTS y retrata el viaje, literalmente, que han realizado a lo largo de sus giras por el mundo.