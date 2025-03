Wendy Guevara niega tomarse una FOTO con Ninel Conde como venganza de lo que la actriz le hizo en el pasado

Wendy Guevara cobró venganza de aquella vez que Ninel Conde no quiso tomarse una foto con ella. Algunos años después y ahora que la fama de la influencer va en ascenso, finalmente el karma hizo justicia y ahora la cantante supo lo que la ganadora de La Casa de los Famosos sintió cuando fue ignorada.

Hace poco, durante una entrevista para De Primera Mano, Wendy apenas comenzaba a ser conocida en la televisión, en aquel momento la creadora de contenido fue invitada a una alfombra roja, ahí se encontró con Ninel, por lo que no dudó en pedirle una fotografía, sin embargo, la actriz se negó, acción que hizo sentir muy mal a Guevara.

Según Wendy, creyó que no la conocía y además supuso que "le hizo el feo" porque traía un vestido muy sencillo, pues contó que eran sus inicios y no tenía mucho presupuesto para usar una prenda mejor para dicho evento, por lo que Conde no le prestó mucha atención en ese momento y al parecer no supo quién era.

Y como era de esperarse, lo ocurrido fue celebrado por los seguidores de Wendy, pues el momento fue compartido en redes sociales y aplaudieron que Guevara le respondiera de la misma forma cómo Ninel lo hizo algunos años para que sepa qué se siente ahora que la influencer está en la cúspide de su trayectoria.

Lo ocurrido fue celebrado por los seguidores de Wendy, pues el momento fue compartido en redes sociales y aplaudieron que Guevara le respondiera de la misma forma | Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara se niega a tomarse una foto con Ninel Conde y fans lo celebran

En el video compartido por Wendy se observa el momento en el que Ninel Conde se acerca a Wendy para pedirle una fotografía, sin embargo, la "Perdida" no accede, le da la espalda y se va caminando. La reacción de la actriz fue se asombro de ver que Guevara la ignoró como si no supiera quién era.

Al parecer todo se trató de una broma para recordar aquel momento del pasado en el que Ninel no quiso fotografiarse con Wendy. Y aunque fue algo triste para Guevara en aquel momento, con esta épica escena liman asperezas y queda en el pasado. Y al parecer ahora hasta son amigas pues junto al video colocó el texto "3 doritos después. Te quiero, Ninel Conde".

"La venganza es dulce", dicen fans de Wendy

Algunos internautas y fans de Wendy Guevara celebraron el "momento de la venganza", pues aseguraron que años después la influencer está en otra posición y puede negarse a tomarse fotos con quien ella quiera, incluso con actrices como Ninel Conde. Recordemos que la creadora de contenido dio un salto en su carrera al mudarse a Miami, donde comenzará a hacer su carrera, ya que actualmente forma parte del programa.