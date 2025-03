Mesera confunde a Wendy Guevara con Karol G, así reaccionó la influencer | VIDEO

La fama y popularidad de Wendy Guevara se disparó tras su exitoso paso por "La Casa de los Famosos México", desde entonces se ha convertido en una de las figuras favoritas de redes sociales en donde una vez más se hizo viral cuando internautas aseguraron que tiene un gran parecido con Karol G. Aunque la influencer tomó con humor las comparaciones, una mesera comprobaría lo dicho por los fans al confundirla con la cantante colombiana.

Desde hace algunos meses la integrante de "Las Perdidas" anunció que se mudaría a Miami, Florida, por un importante proyecto de trabajo y tras un sinfín de especulaciones -que incluyeron un supuesto conflicto con Nicola Porcella- se reveló que la creadora de contenido se sumó a las conductoras de "Desiguales" junto a Adamaris López. Aunque se mantiene cercana a sus seguidores con cada uno de sus videos y transmisiones en sus diferentes redes sociales.

La noche de este martes Wendy Guevara recibió en Miami a uno de sus grandes amigos, David Medina, con quien asistió a un lujoso restaurante de mariscos en el que vivió un divertido momento. Y es que una de las meseras en el establecimiento la confundió con Karl G, por lo que totalmente en shock se acercó a ella para pedirle emocionada un autógrafo pero al acercarse se percató de que no se trataba de la cantante colombiana.

La ganadora de "La Casa de los Famosos México" ha sido comparada con la intérprete de "Provenza" debido a su look, pues lleva una larga cabellera rubia al igual que la artista colombiana; además, su street style es incomparable y ha inspirado a sus fanáticos al llevar algunas de las tendencias favoritas del momento. Aunque, ante la insistencia de los fans, la influencer pidió dejar de lado las comparaciones para evitar molestar a la artista.

“‘Cantaste en la Copa América bien feo’. ¿Yo? ¿Por qué me están todos dice y dice que según yo canté en la Copa América y quién sabe qué? Yo no veo fútbol, manas, están locas (…) Dicen que me parezco a Karol G. Me lo han dicho. En Colombia me decían. Y en Cuba”. Todos ríen, y Paul comenta: ‘Tienes un aire’”, dijo Wendy Guevara durante una transmisión en vivo.