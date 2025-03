Marlon Colmenarez y Lalo Carrillo protagonizan fuerte pelea, ¿qué está pasando con el ex amigo de Wendy Guevara?

as peleas en el mundo del espectáculo parecen no tener fin, ahora, una fuerte polémica ha nacido entre el ex amigo de Wendy Guevara a quien conocemos como Marlon Colmenarez y el presentador Lalo Carrillo, quienes han protagonizado una guerra de declaraciones desde hace un par de días.

Todo comenzó luego de que Marlon amenazara con sacar videos comprometedores de Wendy Guevara si es que ella llega a hablar de él en algún momento, por lo que el experto en espectáculos aseguró que él también tiene material que podría comprometerlo, sin embargo, el venezolano no se quedó callado y comenzaron las guerras de declaraciones.

Así comenzó la pelea entre Marlon y Lalo Carrillo

Lalo Carrillo, cotitular del programa "De Primera Mano", expuso en sus redes sociales que Colmenarez habría asistido a un evento llamado "La Leche", donde, según él, hay videos comprometedores del modelo. En su declaración, el periodista dio a entender que esas imágenes podrían afectar la reputación del venezolano, insinuando que conoce detalles de lo sucedido aquella noche.

Por su parte, Marlon Colmenarez negó categóricamente haber asistido al evento y desestimó las acusaciones de Carrillo. En una transmisión en vivo en TikTok, el modelo aseguró que nunca ha estado en "La Leche" y que cualquier intento de involucrarlo en esos eventos es completamente falso. Además, ironizó sobre la relevancia de Carrillo, sugiriendo que es un personaje poco conocido en el medio.

¡Se dan con todo!

Ante la negativa de Colmenarez, Lalo Carrillo no tardó en contraatacar, presentando lo que él asegura es una prueba contundente: un cartel del festival que, según su versión, demostraría la presencia del modelo en dicho evento. Afirmó que estuvo presente en el lugar y que recuerda detalles específicos de la llegada de Colmenarez.

El modelo, lejos de quedarse callado, decidió darle un giro inesperado a la disputa y expuso supuestos mensajes de Carrillo que, según él, evidenciarían una contradicción en el discurso del periodista. En una de sus publicaciones, mostró una captura de pantalla en la que Lalo le preguntaba "de qué número calza", insinuando que existía un interés personal por parte del conductor hacia él.

Sin embargo, Carrillo durante el programa “De primera mano” se defendió de lo publicado por Colmenarez y aseguró que sí le mandó mensajes por que seguramente el modelo estaba en tanga e irónicamente se disculpó con el venezolano por que no le preguntó por su trabajo como arquitecto o algo más relevante que hiciera.