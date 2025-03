Dani Flow se despide de las relaciones poliamorosas tras su ruptura con Valeria Zepeda

La polémica ha sido una constante en la carrera de Dani Flow, algo que fue llevado a su vida personal debido a la relación poliamorosa que sostuvo con Valeria Zepeda y que terminó luego de que el cantante llegara al altar con Jocelyne Lino, con quien ahora atraviesa una crisis en su matrimonio. Aunque durante algunas semanas mantuvieron los detalles con hermetismo, reveló que todo habría terminado debido a la presión por las constantes criticas en redes sociales.

En febrero pasado el llamado "Rey del morbo" se casó con Jocelyne Lino y aunque en la ceremonia estuvo Valeria Zepeda tan sólo unos días después dieron a conocer el fin de su relación poliamorosa. Aunque se limitaron a defender a su familia de las críticas, el cantante habló por primera vez del tema asegurando que habría sido Valesita quien decidió separarse expresando no sentirse cómoda ante los constantes comentarios en redes sociales.

Dani Flow dice adiós a las relaciones poliamorosas

El intérprete de “Martillazo” reveló detalles sobre su ruptura con Valeria Zepeda, con quien mantiene buena relación debido a la hija que tienen común. Aunque el cantante se negó a tener de nuevo una relación poliamorosa, puntualizó en que está dispuesto a una reconciliación por lo que estarían en terapia para poder incorporar de nuevo a Valesita Flow.

“Habíamos estado con una chica como un año, yo y mi esposa con la chica. El caso es que al final las cosas se complicaron un poco y ahora estamos separados; sin embargo, yo soy de papás separados y voy a luchar siempre por tener a mis hijas ahí, juntas. Ya no es como que esté en búsqueda, ocurrió una vez y ahorita pienso que sino es con ella de nuevo… descartado”, dijo Dani Flow en entrevista para "La Saga"

Dani Flow revela crisis en su matrimonio

El cantante de reguetón mexa reveló estar atravesando por una crisis con Jocelyne Lino a tan sólo unas semanas de haber llegado al altar, pues aseguró que la ruptura con Valeria Zepeda impactó de manera negativa su matrimonio: "Afectó su relación (con su esposa), más que la relación, se afectó personalmente. Siento que no he logrado volverme a conectar, me parte mucho... Lo aposté sin pensar que podía pasar algo así, pero la esperanza muere al último y estoy tratando de recuperar a mi familia", dijo sobre la crisis que atraviesa con su esposa.

Dani Flow señaló que las constantes críticas en redes sociales habrían generando gran presión en Valeria Zepeda, quien finalmente cedió ante los comentarios de los internautas y expresó sentirse incómoda por lo que decidió poner fin a su relación tanto con el cantante como con Jocelyne Lino.

"Me gustaría estar juntos otra vez y no siento que hayamos tenido un problema nosotros tres, sino que influyó mucho la edad de la chica y las redes sociales (…) Lo de afuera, aunque uno ponga barreras, afecta y creo que eso es lo complicado, tanto en la relación con mi esposa y nosotros tres, pero como tal el poliamor no lo veo nada complicado, no tuve temas de celos y esas cosas. Creo que estábamos los tres", dijo.