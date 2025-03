Papá de Yuridia sufre ataque cerebral y no puede caminar ni hablar bien revela la cantante

Yuridia está por vivir uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que el próximo 5 de abril se realizará su concierto en la Plaza de Toros México, evento en donde se convertirá en la primera mujer en llenar el recinto que tiene una capacidad de más de 42 mil personas, pero quien se podría ausentar de esa noche tan relevante es su padre Genaro Gaxiola.

Aunque la cantante Yuridia está ultimando detalles para su gran noche, también se encuentra preocupada por el estado de salud de su padre Genaro Gaxiola, quién podría faltar a su presentación en la Plaza de Toros México debido a que sufrió un accidente cerebral.

Yuridia con evidente preocupación dijo a sus fanáticos que al llegar a México después de su exitosa gira por Estados Unidos, se encontró con la noticia del estado de salud de su papá, también mencionó que no ha acudido a verlo porque además está revisando el estado en el que va su tercer embarazo.

“Llegamos antier y me topo con la noticia de que mi papá tuvo un ACV, y pues he estado estos días aquí porque tengo que ir al doctor, no he podido ir a visitarlo a Tepoz, porque pues tengo que ir a ver cómo va bebé”, confesó Yuridia en un video en sus redes