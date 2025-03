¿Sirve el jamón baboso? Comerlo en mal estado te puede dar esta peligrosa enfermedad

El jamón es uno de los alimentos que no nos puede faltar al hacer nuestras compras del súper gracias a lo versátil que es en la cocina; sin embargo, algo que pasa en muchos hogares es que al cabo de unos días lo encontremos con una textura babosa y que no siempre huele mal. Lo anterior nos puede llevar a pensar que el producto se encuentra en buen estado y que lo baboso viene de algún suero que se produzca del embutido, tal y como ocurre con los quesos, ¡pero este es un error que no debes seguir alimentando!

Pues contrario a lo que se piensa, cuando el jamón está baboso no sirve, es decir, que ya se encuentra en mal estado y si bien no siempre encontramos el característico olor a podrido, es importante que sepas que la baba es una de las señales que indica que el producto ya inició con su proceso de descomposición y que, por lo tanto, las bacterias están presentes. De tal forma que consumirlo no es para nada seguro e incluso nos puede provocar síntomas de malestar y hasta enfermedades peligrosas como:

Salmonela

Listeriosis

Botulismo

De acuerdo con los expertos, estas son algunas de las enfermedades que nos puede ocasionar comer jamón en mal estado, pero no son las únicas. En un artículo el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), explica que además de bacterias como las Pseudomonas, es posible que productos embutidos como este se puedan contaminar con algunas otras bacterias y por lo tanto, que nuestra salud se vea todavía más afectada.

¡Aprende a identificar cuándo ya no sirve tu jamón! (Foto: Pexels)

¿Se puede lavar el jamón baboso?

Aunque los expertos recomiendan que cuando el jamón se pone baboso no hay que lavarlo por la posible presencia de bacterias, lo cierto es que también puedes hacerlo de forma segura y aquí te contamos cómo lograrlo. De acuerdo con Juan Pedro Camou Arriola, investigador del CIAD, cuando lo anterior ocurre también puede tratarse por la presencia de bacterias benignas que no ponen en riesgo nuestra salud, el claro ejemplo son los lactobacilos.

Sobre ello, el experto en productos cárnicos revela que sí se puede lavar el jamón para quitarle lo baboso y después ingerirlo; sin embargo, hay algunos detalles que tienes que saber para que esto sea seguro para ti y tu familia. Aquí te dejamos los puntos que resalta para que los tengas en cuenta y no pongas en riesgo tu bienestar:

Lavarlo con agua. Si no encontramos mal olor o sabor después de lavarlo, el experto señala que es comestible y que es probable que no te enferme, ya que únicamente existirían bacterias benignas. En cambio, cuando lo lavas y se mantiene un olor desagradable o que sabe mal, lo ideal es no consumir tus rebanadas de jamón, ya que es todavía más probable que haya bacterias malignas que te pongan en riesgo.

¿Qué pasa si como jamón baboso?

Como ya te contamos, si el jamón baboso no huele ni sabe mal, es probable que comerlo no te cause ningún problema de salud, pero cuando estas dos características no se cumplen ni siquiera tras lavar el producto, sí puedes enfrentarte a enfermedades como la Salmonela, Listeriosis o Botulismo, además de diarreas o dolores estomacales. Mientras que en el caso de las personas embarazadas, los riesgos son todavía más preocupantes. ¡Así que evítalos!

Dolores estomacales

Vómitos

Diarrea

Fiebre

Dolor de cabeza

Deshidratación

Infecciones

Abortos espontáneos o partos prematuros en el caso de las embarazadas

¿Cómo guardar el jamón para que dure más tiempo?

El experto del CIAD también comparte algunas recomendaciones para guardar de forma correcta el jamón para que nos dure por más tiempo sin que se ponga baboso ni se eche a perder. Sobre ello, destaca la importancia de la refrigeración en todo momento; sin embargo, esto no lo es todo, pues también hay que evitar que les dé el Sol, sitios donde no haya humedad y de ser necesario trasladarlo de los empaques de plástico a recipientes herméticos.